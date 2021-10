Alvignanello. Le tracce dell’animale mostruoso avvistato tra il 2019/20

Le tracce sono parte del materiale fotografico, referti di analisi relativi ai misteriosi avvistamenti di Alvignanello, dove un animale non noto sarebbe stato avvistato tra il 2019 e il 2020. Il caso è stato indagato dallo studioso e criptozoologo Vincenzo Tufano, il quale, oltre ad essere stato uno dei testimoni oculari del caso, si avvalse anche della competenza delle Autorità Locali e Forestali, di Zoologi e dell’esperto analista ( in foto e video audio) Carmine Silvestri. La criptozoologia è lo studio analitico di tutte quelle ”specie animali” di cui si hanno, per ora, solo prove indiziare ( anche se vi sono stati casi in cui questi esemplari esotici, dopo una lunga serie di avvistamenti, sono stati catturati e classificati come reali).









Di questi criptidi farebbero parte anche animali ritenuti estinti e possibili ”chimere”, frutto di esperimenti di ingegneria genetica. Secondo Vincenzo Tufano lo studio della criptozoologia dovrebbe essere affrontato secondo un approccio scientifico, finalizzato alla ricerca di prove materiali e concrete grazie all’ausilio di esperti nei vari settori di indagine (Veterinari, Zoologi, Carabinieri Forestali, ecc). Dallo studio delle impronte al suolo del cosiddetto ”Mostro di Alvignanello” si è potuto evidenziare una tendenza al bipedismo e alla locomozione di tipo plantigrado. Anche se in alcuni casi tendeva a deambulare su quattro zampe ( dai calchi si può notare che le zampe anteriori sono molto più larghe e meno lunghe di quelle posteriori). Le dimensioni e la presenza di tre artigli con un foro/sperone posteriore, esclude che si tratti di un animale noto. La sostanza biologica squamosa con caratteristiche mutanti rinvenuta nei pressi del fiume Volturno poi classificata come il rivestimento esterno della creatura, potrebbe far pensare a un animale che è stato alterato nel suo normale processo evolutivo, forse un rettile.