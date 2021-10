Teano-Sparanise. Al Foscolo arriva il “Liceo Matematico”

(Caserta24ore.it) TEANO/SPARANISE AL FOSCOLO IL “LICEO MATEMATICO” IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DELLA CAMPANIA. Al Foscolo di Teano e Sparanise, è arrivato anche il Liceo Matematico. Durante il Collegio Docenti di venerdì 22 ottobre scorso, infatti l’istituto ha aderito al progetto “Liceo Matematico”, promosso dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”. Referente di istituto del progetto è la prof.ssa De Fusco Rossella che ci spiega i motivi della scelta: “Poiché le ricerche sulla valutazione degli apprendimenti degli studenti, sia internazionali (Ocse-Pisa e Timss) che nazionali (Invalsi), rilevano livelli medi deboli in matematica nelle regioni della macro-area Sud e, in particolare, in Campania, è nata in noi l’esigenza di aderire al progetto Liceo Matematico, e di condividere pienamente i principi generali del progetto nazionale. Le finalità del progetto, infatti, sono quelle di offrire alla nostra scuola un’opportunità per migliorare i livelli di apprendimento degli studenti, favorendo stili cognitivi e metodi tipici della “ricerca matematica”, privilegiando un approccio laboratoriale; determinare una formazione scientifica qualificata, che abbia ricadute occupazionali e produttive; ampliare la formazione degli studenti e svilupparne l’attitudine alla ricerca scientifica; realizzare un laboratorio di ricerca didattica, che possa, da un lato, fornire proposte concrete per l’insegnamento/apprendimento della matematica e, dall’altro, essere un momento di dibattito e riflessione per la comunità scolastica del territorio. “L’Istituto ha spiegato ilpreside del Foscolo prof. Paolo Mesolella, ha aderito al progetto “Liceo Matematico” con la stipula di una convenzione con il Dipartimento di Matematica e Fisica e la nomina di una docente referente. Le attività si svolgeranno con incontri mensili pomeridiani di formazione e co-progettazione tra il Dipartimento e i nostri docenti referenti che sperimenteranno in aula, in orario extra-curricolare 33 ore annue di matematica applicata alla logica, e si avranno riscontri in itinere, mediante un “diario di bordo”, e periodici feedback. Prima infatti verranno formati i docenti di matematica più motivati ed aperti al pensiero logico-matematico e poi questi ultimi avvicinaranno i propri alunni alla materia e all’università. L’attività di formazione e co-progettazione è coerente con le priorità dettate dal Piano nazionale di formazione del personale docente attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del ministero e con le necessità didattiche e di orientamento universitario degli studenti.