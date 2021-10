A 161 anni dall’incontro di Teano e il recovery fund al Sud, alla galleria del Matese

(di Giuseppe Pace) Questo giornale riporta il 161 anniversario dell’incontro di Teano tra Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi con le parole di due figlie del territorio casertano. Vorrei aggiungere anche la terza voce, cioè la mia. Ma vediamo, tra l’altro, cosa dicono le altre 2 voci: il 26 Ottobre del 1860 il sud ed il nord della penisola si abbracciarono facendo idealmente quell’ultima barriera che divideva il paese. “Purtroppo la cancellazione dell’ultimo confine ha argomentato Grande non ha avuto ancora piena corrispondenza nei fatti; la impietose classifiche della qualità della vita certificano che Caserta e l’intera provincia necessitano ancora di un rilancio che può e deve partire da chi vive ed ama il territorio”. Ancora più illuminata è la seconda voce: “La rinascita non può che partire dai giovani e da quegli ideali risorgimentali che da figlia di Teano ritengo non siano ancora del tutto concretizzati” ha concluso D’Angelo “soltanto quando vedremo fiorire il lavoro, potremo finalmente affermare che il lavoro di riunificazione sarà concluso”. Entrambe le Sindacaliste dimostrano conoscenza reale dei fatti ed onorano il mondo del lavoro casertano. Garibaldi non aveva un esercito regolare, ma di volontari che dalla Lombardia e Veneto, a maggioranza, lo seguirono senza chiedere nulla. Molti erano avvocati, medici, veterinari e ingegneri e molti di più erano artigiani. Tra i 1089 volontari vi era anche il padovano Ippolito Nievo più famoso più per il suo romanzo “Le memorie di un ottuagenario” che per essere stato responsabile economo della spedizione garibaldina, che mori, misteriosamente, nel Mare Mediterraneo mentre portava i verbali e il bilancio della spedizione ai suoi superiori osservatori continentali. Probabilmente, vista l’onestà del personaggio e giovane laureato in lettere a Padova, aveva scoperto molte tangenti pagate ad ufficiali borbonici, austriaci in prevalenza, per espugnare il Banco di Sicilia. Garibaldi lo aveva scelto bene. Il libro “Le Memorie di Un Italiano”, mi fu regalato nel 1965 a Piedimonte Matese da un giovane prete che abitava dietro il palazzo ducale dei nobili Gaetani. Lo lessi dopo che l’anno precedente avevo letto la prima edizione di “Piedimonte d’Alife…” dell’altro umanista e prof. D. B. Marrocco, prestatami da A. Pepe, mio compagno di classe. Ma non è di quei libri, letti da giovanissimo a Piedimonte d’Alife, oppure della corruzione (in Italia è di 60 miliardi annui e in Germania, udite udite, di 250 miliardi, a Napoli, invece, c’è un buco di bilancio di 5 miliardi molto più esoso del debito del cittadino alifano, piedimontese, ecc.) che si vuole parlare, ma di opportunità di sviluppo del Sud senza stare più a piangersi addosso come fanno in tanti meridionalisti. Le due sindacaliste che hanno presenziato il 161esimo anno del ricordare lo storico incontro di Teano, non mi sono affatto sembrate affette ed afflitte dal meridionalismo piagnone, forse più tipico del ceto medio-alto meridionale, i cui figli sono cresciuti con la ”mangiatoia bassa”! dicevano i miei avi pastori-contadini di Letino. Parliamo allora di sviluppo possibile del Sud perché sono in arrivo, senza precedenti storici, non pochi euro del recovery fund, disponibile per lo sviluppo del Mezzogiorno? Potrebbe essere, in piccola parte, per fare l’utile galleria di valico del Matese (solo 200milioni di e.), antico e sempre attuale problema viario tra Molise e Campania. Ma in Campania sembra essere vietato parlarne a parte poche voci anche piedimontesi e neanche durante le tante e consuete promesse in campagna elettorale. Pure a Napoli, dove si è rinnovata l’amministrazione municipale, e alle scorse elezioni regionali, nessuno ha parlato della strozzatura viaria del Matese. Nessuna delle parti politiche è interessata a risolvere problemi di isolamento geostorico ed economico delle valli interne del Titerno, Volturno e Biferno. Significa che il Matese non interessa a Napoli, sempre assopigliatutto in Campania? Non è la prima volta che si verifica. Basta chiederlo, ad esempio, a Luigi Cimino e a Lino Conzales di Piedimonte Matese, tra i tanti altri del Sannio Alifano, che scrissero entusiasti della galleria e delusi dei politici locali e napoletani. Nemmeno la propaganda efficientista attuale della Lega salviniana, promette di superare la strozzatura viaria tra Molise e Campania rappresentata dal colosso montuoso del Matese, lungo oltre 75 km e largo mediamente 20. Eppure la galleria viaria tra Guardiaregia-Cusano Mutri e Gioja S. costerebbe solo 220 milioni di euro. A sentire me di galleria del Matese fu prima la Camera di Commercio I. A. e A. del Molise nel 1994, anno della mia tesi sul tema a conclusione del X Corso di Ingegneria del Territorio all’Università di Padova e nel 1999, promosso dalla Pro Loco Cusanese il Convegno a Cusano M. con pochi politici campani, tranne l’On. Nardone e alcuni della Coldiretti nonché il colto Direttore di “Sannio Oggi” Luca Colasanto, che fece il moderatore di un dibattito pubblico con oltre 300 partecipanti. Qualche tempo dopo a scrivere e parlare di galleria del Matese, furono l’Avv. L. Cimino, il Presidente Europeo degli Interporti, parlando del futuro dei Regi Lagni nel basso Volturno, il piedimontese, Lino Conzales, su “Il Borgo”, media storico di Sepicciano, frazione popolosa di Piedimonte M., e pochi altri. Nessun politico in auge ne parla, né i sindaci e presidenti di comunità montane del Matese, eppure è sotto gli occhi di tutti quelli che vogliono vedere i problemi di sviluppo territoriale. Ma cosa fanno gli Assessori regionali ai trasporti? Occupano, a Napoli, poltrone ben retribuite da onorevoli? Il popolo dice di si, e “vox populi vox Dei” (voce del popolo voce di Dio)! La Galleria di valico del Matese, da me esaminata prima del 1994 e riesaminata dopo, permetterebbe l’utilizzo di oltre 3.000 automobili e autotreni al giorno tra Guardiaregia e Gioja S. con bretelle di collegamento con il territorio anche di Piedimonte Matese lungo il viale della “Pioppiata”. La maggiore densità di mezzi di trasporto, di merci e persone, del Molise si trova al bivio di Guardiaregia-Vinchiaturo, a nord del Matese centrale. Là, a soli 2 km dall’imbocco della galleria del Matese, più di 30 mila automobili e camion transitano giornalmente in direzione beneventana, campobassana, isernina, foggiana e termolese. E’ il punto a più elevata densità di traffico molisana registrata nei flussi di traffico, ufficiali, dalla piccola Regione Molise. Eppure i politici molisani, come quelli campani continuano a parlare di raddoppiare le superstrade (dal sud al nord e non est-ovest) semideserte di utenti, ma comode per emigrare o scappare da un territorio che ha moltissimi emigrati anche per l’ascensore della meritocrazia bloccato come un portone con chiave a doppia mandata, purtroppo questo fanno i feudi elettorali moderni. Fanno però eccezione per sensibilità culturale alcuni campani come il presidente degli interporti con i Regi Lagni e molisani come l’ex Presidente della Camera di Commercio I. A. A. di Campobasso, Geom. Falcione, sensibile all’imprenditoria molisana. Egli promosse un convegno camerale dove si condivise, la galleria del Matese tra San Massimo e Sant’Angelo d’Alife, di riflesso di studi compiuti da società trasportistiche, che conoscevano poco il territorio locale ed erano solo bramose di dire che la galleria del Matese accorciava la distanza del Molise centrale con l’imbocco dell’Autostrada del Sole a Caianello. In precedenza, a Bojano come a Piedimonte d’Alife, altri, personaggi locali ipotizzarono un buco del Matese tra le due cittadine, praticamente irrealizzabile per il dislivello di almeno 300 metri di quota, ma anche questi amplificavano l’eco di progetti pensati a oltre 1000 km di distanza e con poca cognizione, interna ed esterna, del Matese. Altro politico, bojanese, sensibile alla Galleria del Matese, fu C. Silvaroli, morto prematuramente. Avevo parlato nel 1993 al colto politico bojanese, dell’utilità della Galleria del Matese anche per l’Ente di sviluppo che presiedeva, Nucleo Industriale Campobasso-Bojano ed essere stato Assessore provinciale di Campobasso. Egli mi disse che ne avrebbe parlato anche al presidente della C.C.I.A. di Campobasso, Colavita che lesse il mio art. di 30 pag. in merito alla utilità della galleria del Matese, pubblicato su Molise Economico, rivista camerale campobassana. Il dopo Covid19 sembra che faccia ruotare la giostra dei politici contemporanei intorno all’azzuffarsi per incrementare solo i feudi elettorali: è una gara per la poltrona ben retribuita? Che scadimento della Democrazia invadente la società civile, e a pensarlo non sono in pochi oltre il 40% che non va più a votare. Sui recovery fund i governanti italiani attuali sono tutti pronti a spartirseli e promettono questo e quello al popolo. Quando durerà l’equilibro superpartes di Draghi? e quanto verrà ben speso, senza le solite creste truffaldine di appalti pilotati e promossi con i parenti dei politici in auge a quasi tutti i livelli degli Enti Locali soprattutto? La Magistrtatura italiana, e la DIA campana in particolare, sono a guardia della legalità democratica e sono eroiche spesso, ma non possono da sole combattere un endemico fenomeno camorristico presente anche laddove meno te lo aspetteresti nell’ambiente sociale ed economico nonché politico campano, purtroppo (caldo è l’arresto di ben 40 presunti corrotti nell’area napoletana pure di funzionari della sanità, delle ambulanze ed altri “pizzicati” in appalti truccati e diffusi dappertutto in Campania, non più felix). Allora non sono vuote le parole del nostro Presidente della Repubblica, On. S. Mattarella, che inaugurando l’anno accademico a Foggia, ha esortato i giovani a studiare perché studiare significa anche formazione di coscienza del cittadino. Come scrivo nel mio saggio ”Canale di Pace. Evoluzione del suddito a cittadino…” al cittadino deve importare di seguire l’art. 4 della nostra Carta Costituzionale: ”La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Ma vediamo l’opera d’Ingegneria del Territorio della galleria del Matese, lungo il tracciato Guardiaregia-Cusano Mutri-Gioja S., dove proposi barriere fonoassorbenti, tratti di galleria semivetrata e panoramica nell’alta valle del Titerno, da accorciare dai 10,7 km il primo tratto a 9,5 in oscurità e 1,2 in trasparenza con luce solare diurna, il secondo tratto ha un tunnel lungo solo un terzo del primo) nonché alberi a schermare le alte bretelle di collegamento tra Criscia di Gioja S. e la piana alifana. Altri accorgimenti attenuanti l’impatto ambientale sono da studiare anche per l’esistenza, volente nolente, del parco naturale nazionale del Matese, che deviando il traffico salverebbe dall’inquinamento veicolare l’alto Matese. Attualmente i cusanesi a stragrande maggiorana, ma presumo anche i residenti di Cerreto S., sono favorevoli alla galleria viaria del Matese. Alcuni miei articoli in merito sono su Il Titerno, organo della locale Comunità Montana omonima, su questo ed altri media campani e sul sito web PIEDIMONTE MATESE, dove esiste un certo interesse di piedimontesi favorevoli alla galleria matesina. Vedremo in futuro qualche politico si farà carico del problema viario est-ovest o campano-molisano per dare fiducia all’imprenditoria delle valli interne dove vivono decorosamente ancora i nipoti dei pastori transumanti. La nuova compagine di maggioranza della Comunità Montana Matese, con sede a Sepicciano di Piedimonte Matese, saprà interessarsi anche di sviluppo dei 17 comuni matesini senza ossequiare troppo solo il Parco Naturale, Regionale ed ora Nazionale, del Matese? Oppure continuerà a parlare bene per fare nulla come regola politica, supercollaudata, vuole? Basta non fare nulla e fingere di fare, ma questo è valido in poche parti del tessuto politico e pubblico italiano, che è secolarizzato o indifferente ai servizi da erogare al cittadino, soprattutto in ambienti geostoricamente più isolati. Il fenomeno della secolarizzazione è diffuso e a ricordarcelo più spesso era il Vescovo di Roma e quello di origine polacca disse a Napoli, in visita ufficiale ”conosco il nepotismo nelle istituzioni meridionali”!