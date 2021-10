Casagiove.Strage di gatti randagi

È stata fatta una strage di gatti randag a Casagiove. La denuncia arriva da una volontaria E.N.P.A di zona, Evelina Marseglia, che mostrando alcune immagini girate in un condominio alle spalle di Piazza Mercato documenta una situazione straziante di diversi gattini sterminati tramite avvelenamento, la cui unica colpa è stata quella di girovagare alla ricerca di cibo.

“Ve la farò pagare, vi denuncio tutti” – urla la Marseglia nel filmato di denuncia.

“Chi uccide così crudelmente dei poveri gatti è sicuramente una persona che non ha alcun rispetto per la vita in generale e come tale va punita in maniera assolutamente esemplare. Chiediamo alle Autorità di indagare su questa faccenda per poter così incastrare i colpevoli. Ci uniamo alla denuncia della volontaria ma è chiaro che se questo tipo di fenomeno diventa sempre più frequente occorre fare qualcosa in più rispetto a ciò che si è fatto finora, bisogna far applicare le leggi vigenti a tutela degli animali e modificare alcune normative perché le punizioni per chi compie atti simili devono essere molto più severe. “ – ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.