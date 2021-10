Napoli. L’Associazione San Bonaventura Onlus presenta SBAM, Incontri ravvicinati…

L’Associazione San Bonaventura Onlus presenta un nuovo appuntamento culturale:“SBAM, Incontri ravvicinati…”. L’acronimo SBAM, che può sorprendere per il richiamo alla mente di un accadimento dirompente, sta per San Bonaventura Biblioteche Archivi Musei, ovvero una occasione di incontro per il mondo degli operatori dei beni culturali e in particolare delle Biblioteche (ambito privilegiato di intervento per la nostra Associazione), degli Archivi e dei Musei.

Questa prima edizione, che si spera di rendere a cadenza annuale, avrà luogo nei giorni 9 e 10 dicembre 2021 e sarà realizzata anche grazie al contributo della Regione Campania (Direzione generale per le politiche culturali ed il turismo). Essa è concepita come un meeting in cui istituzioni e operatori dei beni culturali si incontreranno per condividere esperienze, problematiche, soluzioni e iniziative di promozione culturale. Infatti, obiettivo principale resta quello di offrire a enti e operatori di centri culturali la possibilità di presentare le loro iniziative, confrontarsi tra loro, venire a contatto con buone pratiche e realtà più complesse, ed elaborare nuove progettualità. L’intento è di dare anzitutto una occasione di incontro viva e concreta ad associazioni culturali come ad enti ecclesiastici, musei, biblioteche e archivi di piccole realtà altrimenti ai margini del dibattito e dell’attenzione delle scelte politiche e amministrative. Il focus della prima edizione permetterà a tutti i partecipanti di ragionare e confrontarsi principalmente su tre quesiti: “da dove veniamo?”; “Dove siamo arrivati?”; “Dove andiamo?”.

Un impegno costante dei diversi momenti di lavoro sarà il considerare gli istituti MAB (sistema Musei Archivi Biblioteche) come attori fondamentali dell’economia locale anche nell’ottica dei tempi proposti dall’AGENDA 2030.

Altro momento che contraddistinguerà questa come le prossime edizioni di “SBAM” è la consegna del premio “Maneant” a 3 operatori/istituti culturali scelti a insindacabile giudizio del comitato scientifico di cui si avvale l’Associazione per le sue iniziative culturali.

L’evento si avvale del patrocinio della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi di Salerno, oltre che di associazioni di settore quali l’AIB – Associazione Italiana Biblioteche, l’ABEI – Associazione Bibliotecari Ecclesiastici d’Italia, l’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, l’AICRAB – Associazione Italiana Conservatori Restauratori Archivi e Biblioteche e di altre associazioni e Istituzioni di cui presto renderemo noto l’impegno di patrocinio e di partecipazione culturale.

Le iscrizioni sono aperte da oggi martedì 26 ottobre e saranno attive fino a lunedì 22 novembre.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sulla apposita pagina dedicata a SBAM del sito istituzionale www.bonaventuraonlus.it. Pertanto invitiamo tutti a seguire i canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dell’Associazione San Bonaventura onlus per tutti gli aggiornamenti.