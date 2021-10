Saviano. 1° Congresso ANPI Zona Nolana

Antonio Castaldo. A Saviano, nel pomeriggio di sabato 23 ottobre 2021, a sei mesi dalla sua inaugurazione, avvenuta per la ricorrenza del 76° Anniversario della Liberazione, il Circolo ANPI, Associazione Nazionale Partigiani della Zona Nolana, ha tenuto il suo Primo Congresso. La relazione introduttiva è stata svolta dal Segretario organizzativo, Giovanni Notaro, poi c’è stato l’intervento del Presidente dell’ANPI della Zona

Nolana, Vittorio Avella, quindi si sono susseguiti vari contributi dalla platea dei partecipanti, dal Sindaco di Saviano, Avv. Vincenzo Simonelli, al Segretario Provinciale ANPI, Salvatore Ivone, ad alcuni altri iscritti fra cui quelli di Saviano, Nola e Brusciano. Le conclusioni sono state affidate all’emerito Senatore Luigi Marino, della Presidenza Anpi Napoli e coordinatore regionale. Questo circolo zonale ANPI è stato intitolato a Gennaro Capuozzo, giovane eroe delle Quattro Giornate di Napoli, ed è ospitato presso “la Sede” presidio di< br>partecipazione, democrazia, libertà, solidarietà e antifascismo, in via degli Orti, 27 a Saviano.

Giovanni Notaro, eletto alla presidenza dei lavori, ha richiamato l’attualità della lotta all’antifascismo per la

quale «Noi abbiamo il dovere, oggi più che mai di organizzarci, non solo per essere preparati e presenti, ma

anche per trasferire ai giovani un po’ di idee affinché possano organizzarsi anche loro». Il Sindaco di Saviano, Avv. Vincenzo Simonelli ha sollecitato un impegno che faccia in modo che «rinasca nelle ultime generazioni la voglia di vivere la politica in maniera precisa, seria ed onesta. Il vostro è un impegno per i valori della libertà e della democrazia che sono caposaldo della nostra Italia, per questo vi auguro buon lavoro e possiate avere la forza a continuare la loro diffusione». Gli interventi di Notaro e del Sindaco Simonelli sono stati ripresi dal sociologo e giornalista ed iscritto ANPI, Antonio Castaldo, e postati con l’assistenza di Giuseppe Pio Di Falco.