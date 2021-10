La casertana Capuano al B2BOG Live di Bologna

(Caserta24ore) CASERTA La business advisor Antonella Capuano al B2BIG® Live 2021 il 29 e 30 ottobre a Bologna. Anche la Campania sarà presente alla terza edizione di B2BIG® Live, il più

grande evento italiano dedicato al marketing B2B sarà ancora più sorprendente,

grazie al contributo della business advisor casertana Antonella Capuano. Marketing 25, il marketing B2B spiegato da chi lo fa da 25 anni è il titolo di B2BIG Live® 2021,

terza edizione dell’evento che trasformerà Bologna per due giorni nella capitale italiana del

marketing business to business. Organizzato da B2Big®, la prima Academy italiana specializzata

nel Marketing B2B fondata da Andrea e Nevio Zucca, B2BIG Live 2021® richiamerà

all’Auditorium del Savoia Hotel Regency imprenditori e manager da tutto il Paese, provenienti da ogni settore di business. In un momento critico per le imprese arriva un solido sostegno a favore degli imprenditori Terrà un breve speech sulla formazione 4.0 anche Antonella Capuano, business advisor e dott.ssa commercialista originaria di Caserta, che vanta un’esperienza

ventennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo di gestione. Forte

della sua formazione aziendalista con la sua azienda AC Consulting, ha deciso di

offrire servizi di consulenza aziendale integrati e specializzati che le consentono di

accompagnare le aziende e i nuovi imprenditori nel loro percorso di crescita.

Antonella Capuano è anche l’ideatrice del protocollo greenpass f24, nato per dare

una mano agli imprenditori ad ottimizzare il carico fiscale e che sta riscuotendo

molto successo soprattutto tra le piccole e medie imprese, uno strumento attivo di

pianificazione fiscale, che consente all’ impresa di ridurre al minimo le imposte da

pagare e di avere quindi più soldi sul proprio conto corrente