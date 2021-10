Sparanise.Arriva la staffetta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti

(Caserta24ore) SPARANISE Staffetta dei Diritti 2021 di Unicef Campania e Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine. XI Tappa Sparanise. Gioia, la didascalia della nostra tappa. I bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con i loro pensieri, le loro emozioni, la loro allegria e creatività. Ludoarmonica e MICRONIDO SPARANISE CIP E CIOP e tutte le educatrici. L’ICAS Solimene, il dirigente scolastico e tutto il corpo docente (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado). L’ Istituto paritario “Padre Giovanni Semeria” di Sparanise, la Madre Superiora e tutti gli insegnanti.

L’ Isiss Foscolo – Scuola amica Unicef, il Dirigente prof. Paolo Mesolella e tutti i Professori e le Professoresse. Le fantastiche referenti del Progetto la maestra Nadia Ferrara, la maestra Pina Cirella, la maestra Anna Pina Abbate, le professoresse Angela Bovenzi e Maria Rosaria Sozio e la straordinaria Maria Lucia Di Chiara del Foscolo. E poi Nicolas Raccio Alessia Della Gatta e gli ex allievi Foscolo – Staffetta 2020, tornati a trovarci.

Don Liberato Laurenza per averci accompagnato. I Sindaci di Camigliano, Giano Vetusto, Teverola e Frattaminore. Il Comune di Sparanise, l’amministrazione e il Sindaco Salvatore Martiello, e, in particolare l’assessore Imma Mandara e l’assessore Mirella Spinosa, anche quale speaker del giorno – pure loro vittime di vocali e stress! La Polizia Municipale, la Protezione Civile e la Vigilanza che ci ha tutelato e supportato. Tutti quanti hanno contribuito a rendere speciale questa giornata: Alfonso Rossi e il suo service, Adriano Verta e Agnese De Felice di Giocolandia Ludoteca per aver regalato ai bambini, lo splendido allestimento di Villetta Marinelli, Armando Paparcone per aver colorato il corteo con la sua @Party Art. Tutti i genitori, nonni, zii, insomma tutti gli adulti che hanno accompagnato i loro piccoli in questo giorno di gioco e di festa.