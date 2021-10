Caserta. Time out per Romano Piccolo

(Caserta24ore) CASERTA Martedì2 novembre celebrazione ricordo nel Teatro dell’Oratorio del Buon Pastore. “Un time out per Romano”: è il titolo scelto per l’incontro tra amici e familiari, in programma martedì 2 novembre alle ore 18 presso il Teatro dell’Oratorio Buon Pastore in piazza Pitesti a Caserta, nel corso del quale, a un anno di distanza dalla scomparsa, verrà ricordato il giornalista e appassionato di basket. La figura di Romano Piccolo verrà riproposta da un gruppo di colleghi e dai familiari con interventi, foto d’epoca e filmati che rinnoveranno i vari aspetti di un personaggio dal multiforme impegno, tra i protagonisti della storia dello sport ed in particolare della pallacanestro a Caserta.

Uno sport cui Romano aveva dedicato una significativa parte di sé raggiungendo importanti traguardi a livello agonistico, organizzativo e culturale.