Roma. Due giornate eroiche davanti alle scuole

(da Gianluca Martone) Due giornate eroiche nell’infernale Roma. Ecco la cronaca di queste due giornate che mi resteranno nel cuore per tutta la vita, soprattutto per quello che è accaduto al Liceo statale Albertelli. Adorazione notturna fino all’1 e 30 di notte nella cappella della mia parrocchia e poi partenza verso Roma con la tridentina mobile all’1 di notte circa e arrivo nella Capitale alle 4 del mattino. Ho parcheggiato la mia auto nella Basilica di San Giovanni e, a piedi, il guerriero d’Italia ha percorso la via Merulana fino a Termini, poi ho preso il 604 per giungere alla Trinità dei Pellegrini, dove ho partecipato alla messa catacombale privata alle 6 del mattino. Dopo la messa e una buona colazione, sono arrivato all’ospedale San Giovanni di Roma, dove ho iniziato l’ennesima veglia solitaria, recitando 4 rosari, di cui tre dolorosi e uno glorioso, con le relative litanie e 5 esorcismi a San Michele Arcangelo. Le guardie nel gabbiotto, com’è accaduto a Foggia e a Caserta nei mesi scorsi, mi hanno fatto togliere i manifesti dall’interno dell’area ospedaliera e io me lo sono messo addosso il manifesto gigante del bambino abortito, camminando sopra e sotto sul marciapiede davanti alle guardie. Dopo quest’eroica veglia, ho percorso in modo instancabile un’altra volta via Merulana per giungere al Liceo Scientifico Cavour, che si trova nei pressi del Colosseo, dove ho volantinato ai giovani studenti romani in un clima di odio incredibile verso la vita, che avrei trovato ben piu’ duro il giorno dopo al Liceo classico Albertelli. Tre episodi da sottolineare: 1) Una ragazza con odio mi ha detto: “che capisci di aborto? Vai via. 2) Un ragazzo mentre me ne stavo andando ha fatto a mille pezzi i volantini davanti a me. 3) Un altro ragazzo mi ha attaccato dicendomi: “Viva l’aborto!”. Io gli ho risposto: “Tu hai la possibilità di crescere, di studiare, di diventare uomo. E’ giusto aver negato questo DIRITTO a milioni di bambini?” Lui si è allontanato in silenzio. Dopo questo volantinaggio eroico, ho pranzato ad un ristornate in via Merulana e poi mi sono recato al Bed per riposarmi, a 40 euro invece dei 120 euro pre covid, a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni. Dopo aver mangiato qualche pezzo di pizza e aver guidato il Santo Rosario con gli altri amici e soci di Crociata Cattolica, sono andato a dormire per riposarmi per il giorno dopo e, soprattutto, per recuperare le ore di sonno. Il giorno dopo, sveglia alle 4.30, sono andato alla messa ultracatacombale, dove ho trovato 3 preti disponibili a dirmi la messa alle ore 6 del mattino. Dopo la colazione, sono andato al San Giovanni con il socio e amico Daniele Saladino, recitando tre rosari, sempre i misteri dolorosi, con relative litanie, la Via Crucis di San Leonardo da Portomaurizio e 1 esorcismo a San Michele Arcangelo. Dopo la veglia e il pranzo con Daniele che è tornato a casa, sono andato al Liceo statale Albertelli, dove ho scritto una pagina di storia incredibile con la Grazia di Dio e la Vergine Maria. Ecco la cronaca. In un clima ostile come al Liceo Scientifico Volta e al liceo Leonardo da Vinci, (in quelle circostanze stava con me l’ amico Cristhian Ignacio Gonzales), questa volta invece ero solo, ho cercato di dialogare in tutti i modi con i giovani del liceo, che mi hanno accerchiato (80-90 contro uno), con ragazze inviperite. Ecco alcune espressioni: 1) “Tu hai il ca… e sei uomo. Che ne capisci? L’utero è il mio!”. 2) “Io ti ucciderei, vergognati. Chi sei per stare qui davanti?” Io con pazienza eroica ho spiegato loro che ho l’autorità legale per stare li’ davanti in quanto Presidente Nazionale della mia associazione, e ho letto loro anche l’avviso, perché volevo dialogare ad ogni costo con loro, pur non essendo tenuto a mostrarlo. Mentre ero riuscito a parlare con qualche giovane, una ragazza ha fatto intervenire in modo violentissimo due ragazzi alle mie spalle, che ho saputo essere due giovani con precedenti penali, i quali MI HANNO MESSO LE MANI NELLO ZAINO, derubandomi di decine e decine di volantini e BUTTANDO LO ZAINO NELL’IMMONDIZIA, mentre gli altri mi avevano accerchiato, impedendomi di muovermi. Dopo aver raccolto lo zaino, ho deciso di andarmene (mancavano 10 minuti alla fine del volantinaggio), amareggiato e consapevole che poteva degenerare in una tragedia. Ho subito chiamato il 112 e subito sono accorse tre volanti della polizia con dieci agenti della Questura di Roma. Io come rappresentante legale volevo procedere alla denuncia verso i ragazzi, a meno che mi avessero chiesto scusa. Convinti dai poliziotti, con diversi giovani in lacrime, ho identificato il giovane che ha buttato lo zaino nella spazzatura. Un agente di nome Carlo mi ha detto: GIANLUCA, se mi dici che debbo procedere, questo ragazzo lo portiamo in carcere. Cosa debbo fare? Io ho guardato i ragazzi e ho detto: ” Mi avete date un grande dolore, volevo dialogare con voi e solo con tutti questi agenti di polizia ho avuto il vostro rispetto. Io lo perdono. Glo ho stretto la mano, su invito dell’agente, e ho detto: IO SONO PRESIDENTE NAZIONALE DI UN’ASSOCIAZIONE CATTOLICA CHE METTE AL CENTRO CRISTO RE. E CRISTO COMANDA IL PERDONO. MENTRE ME NE ANDAVO, UN AGENTE MI HA RICHIAMATO E DUE AGENTI MI HANNO DETTO DA COMMOZIONE: GIANLUCA TI CHIEDIAMO SCUSA A NOME DI TUTTA LA CITTA’ DI ROMA (10 PUBBLICI UFFICIALI). IO LI HO ABBRACCIATI. POI STRAVOLTO SONO RITORNATO A BENEVENTO.

GIANLUCA MARTONE PRESIDENTE NAZIONALE ASSOCIAZIONE “CROCIATA CATTOLICA PER LA REGALITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO”