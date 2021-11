San Marco Evangelista. Le notti brave di Halloween ora riscio aumento casi Covid

Feste a base di droga a San Marco Evangelista. Due enormi contenitori di sostanze stupefacenti di origine naturale e sintetica. Questo quanto sequestrato durante l’operazione conclusa nel pomeriggio di lunedì 1 novembre dai carabinieri del Comando Provinciale di Caserta. Il luogo del ritrovamento è stato un edificio in costruzione in San Marco Evangelista, in zona mercato a via Ciaia, già tristemente nota per sversamento abusivo di rifiuti e deposito di autoveicoli oggetto di furto. I Carabinieri, allertati da diverse segnalazioni pervenute per presenze di intrusi all’interno della proprietà privata, sono intervenuti con due gazzelle. Alla vista dei militari i malviventi si sono dileguati lasciandosi però dietro l’ingente quantitativo di droga che è stato prontamente sottoposto a sequestro giudiziario. I criminali, danneggiando la recinzione ed introdottisi nella proprietà privata in fase di costruzione, avevano predisposto addirittura un locale seminterrato per la coltivazione clandestina della materia prima, smantellato sul nascere dai carabinieri. Detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, violazione di domicilio e danneggiamento di proprietà privata i reati contestati. Sono in corso ora le indagini, a rivelarsi utili potrebbero essere le immagini registrate da due telecamere di videosorveglianza della proprietà violata sfuggite alla distruzione da parte dei malviventi, ed alle telecamere di videosorveglianza comunale che sono presenti nella zona e che potrebbero avere ripreso le varie fasi delle azioni criminose ed anche i volti dei delinquenti. Pertanto, i Carabinieri procederanno con approfondimenti e sviluppi informativi mirati a ricostruire tutti gli aspetti del traffico per individuare, così, tutti i soggetti coinvolti nel sodalizio criminale ed assicurare alla Giustizia i responsabili della piaga sociale della droga, sempre più dilagante tra gli adolescenti. V.C.