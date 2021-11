Teano-Sparanise.Al Foscolo partono i corsi per le certificazioni di Inglese, Informatica ed AutoCAD

(Caserta24ore) TEANO/SPARANISE Sono stati pubblicati, il 30 novembre scorso, sul sito della scuola, l’Avviso Pubblico ed il Decreto di avvio relativo al PON 9707 del 27 aprile 2021“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. “Un avviso spiega il Dirigente Scolastico del Foscolo, prof. Paolo Mesolella, finalizzato al reclutamento di circa 120 alunni con lo scopo di far conseguire loro una certificazione Cambridge per l’inglese, EiPass per l’Informatica e AutoCad per i ragazzi dell’indirizzo Geometra. La scuola assicura loro, gratuitamente, dieci moduli di 30 ore di lezione, per un totale di 300 ore di formazione. Nel progetto di ampliamento dell’offerta formativa sono coinvolti i docenti di lingua inglese Montanaro Arianna e Immacolata Natale, i docenti di Informatica Andrea Vendemia e Domenico Tessitore, i docenti di Costruzione ed impianti, gli ingegneri Giancarlo Conte, Franco Occhicone, Biagio Porfidia e Andrea Vecchiolla. La domanda per poter partecipare ai vari moduli formativi scade sabato 6 novembre prossimo, alle ore 14 e la modulistica è possibile scaricarla dal sito web della scuola. Questi i moduli, di 30 ore, ai quali è possibile iscriversi: per la certificazione inglese English we can e English for you; per la certificazione Informatica: Coding e innovazione, Media Education; per la certifificazione Auto Cad: Robotica educativa e Informatica multimediale. Ogni modulo è sovvenzionato con 4.600 euro di fondi Pon, per un totale di circa 40 mila euro. La scuola terrà i corsi di inglese in collaborazione con i docenti madrelingua della British Schools, i corsi di Informatica con esperti di un altro ente certificatore. I due corsi di Autocad invece, mirano a formare figure professionali esperte in grado di progettare in Autocad , il più diffuso pacchetto CAD (Computer Aided Design). I percorsi didattici sono rivolti agli alunni, futuri Geometri, che desiderano aggiornarsi sulle più moderne tecniche di progettazione per il disegno 2D e 3D. L’obiettivo dei corsi è anche quello di insegnare i principali strumenti di disegno tecnico al computer, utili per la rappresentazione multimediale della progettazione. “Al termine del corso, spiega il preside Mesolella, i nostri alunni saranno in grado di utilizzare strumenti fondamentali per la professione, come il plotter, l’autocad, stampanti 3D e le tavole tecniche”.