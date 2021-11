Pollena Trocchia (Na) “Il Graffito d’argento” contro la violenza sulle donne

(da Annamaria Romano) POLLENA TROCCHIA (NA) Il “Graffito d’argento” da anni porta avanti convegni contro la violenza sulle donne, insieme si può sconfiggere la violenza sulle donne, perché ormai è diventato un grosso problema per la nostra società; sperando, facendo convegni, riflessioni, discussioni, diamo una svolta a questa situazione, auspicando che il mondo riesca a capire bene questo problema che affligge ogni Paese. L’associazione letteraria “Graffito d’argento”, attenta da sempre al sociale, nell’annunciare così un incontro in tema il 25 novembre 2021, alle 19:00, ringrazia quindi tutta l’amministrazione comunale di Pollena Trocchia, per aver concesso la sala comunale “Falcone e Borsellino”, al fine di discutere al convegno. Ringraziamenti particolari sono per le associazioni pc Fare formazione NAPOLI IN PROGRESS, IL MERCATO DELL’USATO DI POLLENA TROCCHIA, LA PCIVLE GUADRIFOGLIO, CRI DEL GRUPPO POLLENA. Ringraziamenti anche per l’avvocato Piera Montella, per l’assessore alle politiche sociali Cettina Giliberti, alla professoressa Carmen Filosa, del complesso “Donizetti”.

La presidente dell’associazione socio-culturale “Graffito d’Argento, Annamaria Romano