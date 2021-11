Caserta. Al VI congresso della Cisl Scuola arriva Maddalena Gissi

(Paolo Mesolella) CASERTA Giovedì 11 novembre prossimo, a partire dalle ore 9, la CISL Scuola Caserta celebrerà il VI Congresso territoriale alla presenza del Segretario Generale della CISL, Maddalena Gissi. Il Congresso, al quale sono stati invitati tutti i Dirigenti Scolastici iscritti al sindacato, si terrà presso l’Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista. “L’occasione congressuale, spiega il Segretario Generale della CISL scuola di Caserta, Giovanni Brancaccio, è importante nella vita dell’organizzazione per definire politiche ed impegni per il futuro e appare ancora più importante oggi nelle difficoltà pandemiche e post pandemiche”. Ai lavori parteciperanno anche i Dirigenti del sindacato casertano, preside Vincenzo Brancaccio, prof.ssa Rosaria Manco, i presidi Aldo Improta, Fiorella Musella e Maria Bianco. Durante la mattinata sono previsti la relazione del Segretario Generale Giovanni Brancaccio, l’intervento del Segretario Regionale Rosanna Colonna, l’intervento del Segretario Generale dell’UST Giovanni Letizia, la conclusione del Segretario Generale Nazionale Maddalena Gissi. C’è tanta attesa nella scuola casertana per questo congresso e per ascoltare Maddalena Gissi, Segretaria Generale nazionale con numerosi incarichi: Coordinamento Politiche contrattuali DS, Docenti e ATA; Coordinamento Politiche della Formazione; Libertà sindacali; Rapporti con la Confederazione; Politiche dell’informazione e della comunicazione, Scuola e Formazione; Coordinamento Ufficio Studi e Ricerca; Coordinamento dipartimento sindacale, legislativo e per la contrattazione integrativa decentrata nazionale Docenti e ATA; Coordinamento politiche di gestione dei Fondi strutturali; Coordinamento risorse umane ed economiche; Riforme ed ordinamenti.