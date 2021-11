Sparanise. Al Foscolo prevenzione del tumore al seno e visite senologiche gratuite

(P.M.) SPARANISE. GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE UNDERFORTY. Il seno da sempre è simbolo di femminilità e di seduzione per la donna, inoltre, la ghiandola mammaria svolge anche l’importante funzione di nutrire il neonato nel tempo dell’allattamento; pertanto non è fuori luogo parlare di prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno già in età giovanile. E soprattutto non è una cattiva idea quella di parlarne in una scuola superiore se si considera che la prevenzione va fatta sopratutto alle giovani donne. Per questo, domani, venerdì 12 novembre presso la sede del Foscolo a Sparanise si terrà un incontro sula prevenzione al tumore al seno nelle giovani donne. L’ incontro, voluto dall’amministrazione comunale e dal sindaco Salvatore Martiello è finalizzato alla prevenzione e alla cura delle malattie tumorali, è tenuto da medici ed esperti dell’associazione Underforty, e si terrà dalle ore 9.30 alle 13.30 durante l’intera mattinata di lezione, per le studentesse e non solo per loro. L’associazione Underforty, spiegano i promotori, è nata otto anni fa è nata anche a Calvi. E’ nata grazie a poche persone con un’idea precisa in mente: dare l’opportunità di conoscere e di prevenire quella che è diventata una vera e propria emergenza sanitaria di questi anni. L’associazione Underforty Women Breast Care è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro istituita ai sensi della Legge n. 266/91 e del D.L.vo n. 460/97 a Napoli, ma ha sedi operative in tutta Italia, negli Stati della Comunità Europea e nel Mondo. “L’associazione – spiega il preside Paolo Mesolella che ha sostenuto il progetto – persegue finalità di solidarietà sociale come la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, all’assistenza di chi è o è stato malato di cancro, la diffusione di un corretto stile di vita e la promozione della prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Il progetto Underforty caleno è una costola di quello nato presso il Dipartimento di Senologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli. Il suo obiettivo è quello di preservare il benessere dalla donna attraverso una prevenzione senologica attiva e consapevole. Il modello di prevenzione proposto non si basa su di una specifica metodica diagnostica, ma è strutturato attorno alla persona sulla base del rischio individuale, che ciascuna donna ha di sviluppare un tumore al seno. Di qui l’importanza di far conoscere il progetto e i suoi consigli di prevenzione nella scuola e alle nostre studentesse”