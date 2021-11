Caserta. Vaccinazione Covid, procede la campagna, ecco i recapiti per la terza dose

Procede spedita presso i centri vaccinali della provincia di Caserta la vaccinazione anti-covid.

Gli orari di apertura dei centri, con e senza prenotazione, sono (vedi foto).

Possono vaccinarsi per la terza dose a quanti siano passati più di sei mesi dalla seconda, in particolare i 60enni, le categorie con fragilità lieve, gli insegnanti e le forze dell’ordine. Hanno già avuta possibilità della terza dose denominata ‘booster’ gli over 80enni, i 70enni, i sanitari e i fragili gravi. Per quanti di queste categorie che non si sono vaccinati, per vari motivi, c’è sempre la possibilità di farlo presentandosi ai centri vaccinali.

Nella foto soto i recapiti per l’eventuale prenotazione. A partire dal mese di dicembre potranno vaccinarsi per la dose di richiamo gli under 50.