Sport. I vincitori del Campionato regionale 2021 di Danza sportiva

Domenica 7 Novembre presso il Palazzetto dello Sport di Giugliano si è svolto il Campionato regionale 2021 di Danza sportiva, organizzato dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva). Hanno partecipato alla competizione atleti di diverse fasce d’età provenienti da diverse scuole, tra cui gli allievi della Dreaming Dance di Vitulazio diretta dalla maestra, tecnico e giudice federale Antonella Carusone.

Si è affermato brillantemente Angelo Papale (over 17), di Camigliano, studente del IV superiore, dopo aver gareggiato contro atleti della sua categoria, è stato proclamato Campione Regionale 2021 nelle discipline del Latin Style solo: Samba, Cha cha, Rumba e Jive.

Si è distinto brillantemente anche nelle Danze latino-americane in coppia, affiancato dalla ballerina Raffaella Ferrara, anni 15, che oltre ad aver ottenuto il titolo insieme ad Angelo, è stata proclamata vicecampionessa regionale nel duo latin style insieme alla sua partner Ludovica.

Ottimi risultati anche per Francesca, Teresa, Alessia, Luana, Noemi, Venera, Giovanna, Jennifer, Martina, Giusy, Roberta ed Anna, tutte atlete della Dreaming Dance Vitulazio, che tra podi, finali e semifinali hanno saputo destreggiarsi nel loro primo Campionato Regionale Fids.