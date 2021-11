Casagiove. Allo studio medico D’Angelo le vaccinazioni anti- influenzali

(Caserta24ore) CASAGIOVE La vaccinazione antinfluenzale quest’anno è ancora più importante del solito vita la pandemia. E’ dimostrato che anche questa vaccinazione alza le difese immunitarie e contribuisce a combattere il COVID. Per le persone con patologie croniche o sopra i 65 anni è disponibile il vaccino anti-polmonite, che si pratica contemporaneamente all’antiinfluenzale. Non è necessario alcun intervallo tra la vaccinazione anti-COVID e quella antiinfluenzale: è previsto che si possano fare anche lo stesso giorno. SI INVITA A VENIRE VESTITI IN MODO DA RENDERE SEMPLICE LA SOMMINISTRAZIONE – VENITE CON UN MAGLIONE E CAPPOTTO, NIENTE GIACCA, NIENTE CRAVATTA, NIENTE CAMICIA E SIMILI. Per ora sono previste le prime due sedute vaccinali in questi giorni: SABATO 20 ORE 9,30-10,30 SEGUIRANNO ALTRE SEDUTE. STUDIO MEDICO DOTT. GIOVANNI D’ANGELO – Casagiove – Via Don Bosco, 1 – tel. 0823 / 46.81.94