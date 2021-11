In libreria “Aquaclan: due mondi lontani” Monica Pagliaro

(Caserta24ore) CASERTA Esce il 28 novembre, pubblicato dalla casa editrice torinese Land Editore, il nuovo romanzo della scrittrice casertana Monica Pagliaro, che con Aquaclan – due mondi lontani scrive un’edificante storia d’amore e di lotta contro uno dei mali più spaventosi del nostro secolo: il cancro. Un romanzo che, mescolando con sapienza elementi tipici del romanzo sentimentale, affronta con delicatezza inedita un tema d’importanza fondamentale: la prevenzione e la lotta contro il cancro, uno dei mali con cui quotidianamente le persone si trovano a lottare. Una scrittura delicata e intensa, quella di Monica Pagliaro, che ci porta nella vita di Adrian, un uomo deluso dall’amore e che sembra quasi non aver più voglia di vivere, al punto di trascurare un malessere fisico che avverte da mesi e che decide consapevolmente di non curare. Sarà l’amore di Gloria a fargli cambiare idea, facendogli capire che la sua vita è preziosa e che tornare ad amare è possibile.



Aquaclan è un libro che parla di speranza e di rinascita, con un forte rimando ai migliori romanzi di Susan Elizabeth Phillips e Jojo Mojes.

Aquaclan, la cover:

cover51.png

Aquaclan, la sinossi:

«Voglio sfuggire una volta e per sempre a questo mondo, a questa lotta all’ultimo sangue che è diventata la mia esistenza.»

È stata un’ingenua, Gloria, a credere che il suo amore potesse cambiare un uomo interessato solo al denaro e al potere. Ecco perché la fuga e l’anonimato si sono rivelate essere le uniche scelte possibili – o quelle o una vita in gabbia, stretta tra segreti e bugie.

—

«Non sento niente. Sono anni che non provo letteralmente nessun sentimento. Ma quando lei entra nella mia vita, tutto cambia. E io non sono certo che sia la cosa migliore per me.»

Adrian è un uomo profondamente deluso dalla vita e dall’amore, e nel tempo ha imparato che la scelta più facile è dedicare tutto se stesso al suo Aquaclan – il circo acquatico che ha faticosamente fondato – e alla figlia. Quando Gloria, una giovane ragazza misteriosa dallo sguardo spaventato, entra nella sua vita, Adrian vede il suo precario equilibrio sconvolgersi.

Gloria e Adrian: due mondi lontani, due destini così simili. Sarà l’ambientazione onirica e sensuale dell’Aquaclan a unirli, o le loro strade sono destinate a non incrociarsi mai?

Monica Pagliaro, la biografia:

Monica Pagliaro cresce a Mondragone, in provincia di Caserta, studia a Napoli, lavora per un po’ a Reggio Emilia e infine approda a Roma, dove insegna come supplente in scuole di vario ordine e grado, cerca di affermarsi come traduttrice editoriale, e scrive e descrive il mondo che le vive in testa. Ama le lingue, viaggiare, cantare, ed è sempre in bilico tra il semplice e il complicato.