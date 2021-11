Alife. Il Foscolo alla Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

(Paolo Mesolella) ALIFE Con l’ass. Paidea di Scampia, Libera e Agende Rosse di Paolo Borsellino. Un sabato mattina dedicato alla Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla legalità. Questa mattina le studentesse e gli studenti dell’indirizzo Turismo del “Foscolo” di Sparanise e gli alunni dell’IPSIA di Piedimonte Matese hanno partecipato ad un interessante convegno sulla legalità e sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Grazie infatti all’associazione Onlus “Movimento ambasciatori per la Pace e la salvaguardia del creato del III millennio”, della presidente Agnese Ginocchio, presso il Giardino della Pace, della Memoria e del Creato di Alife si è tenuto una intensa Giornata per i Diritti, in occasione dell’anniversario della Convenzione firmata nel 1991 anche dall’Italia. La manifestazione si è tenuta nel bellissimo giardino di Alife dedicato a Gino Strada, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in Via Volturno. Il Foscolo ha partecipato all’incontro con quaranta alunni dell’indirizzo Turismo, con il Preside Paolo Mesolella e con le professoressa Stefania Merola e Giovannina Bovenzi. Hanno partecipato alla manifestazione anche alunni dell’IPSIA di Piedimonte Matese e numerosi ospiti che hanno dato la loro testimonianza nel campo dei diritti umani: Attilio Romanò della “Rete Progetto Pangea” di Scampia (Napoli) ideatore del “Giardino dei cinque continenti”, che ha fatto conoscere ai presenti la storia dell’associazione, seme di nonviolenza nella città di Gomorra; il presidente dell’Associazione “Libera”, dott. Fabio De Gemmis; il portavoce del movimento delle Agende Rosse “Pier Paolo Borsellino” di Caserta e Napoli Nord, Mimmo Marzaioli; il Sindaco di Alife dott.ssa Maria Luisa Di Tommaso, il sindaco di San Nicola la Strada prof.ssa Mirella Lamagna, il presidente dell’associazione Combattenti e reduci di Piedimonte Matese prof. Marcellino Diana, il Preside del Foscolo di Calvi e Teano prof. Paolo Mesolella. “Il giardino della pace, della memoria e del creato, ha spiegato Agnese Ginochio, Presidente dell’associazione ”Movimento ambasciatori per la Pace”, è un presidio di pace, di non violenza e di legalità. In esso è presente l’albero della pace, un monumento vivo sempreverde, simbolo della vita che non muore mai, dedicato ai percorsi della memoria storica dei 100 anni della grande guerra, messo a dimora durante la prima edizione del passaggio per Alife della Fiaccola della Pace. L’albero è dedicato alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino e alle vittime della mafia. Vicino all’albero ci sono “La panchina della pace e della non violenza” dedicata contro tutte le violenze di genere, alla memoria della giovane mamma Stefania Formicola, vittima di femminicidio ed una scultura dedicata a Gino Strada e a Teresa Sarti. Durante la manifestazione è stato dedicato un albero ai piccoli naufraghi del Mediterraneo: Aylan Kurdi di 3 anni e all’adolescente di 14 anni trovato in mare con la pagella cucita nella tasca.