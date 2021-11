Il Gar Caserta, Gruppo di Autosostegno, attiva il numero del punto Ascolto

(Salvatore Candalino) CASERTA Il Punto Ascolto Gar sarà attivo 3 giorni a settimana, il Lunedì, Martedì e Mercoledì nei seguenti orari 10.30 – 12.30 / 16.00 – 18.00 / 21.00 – 22.00

Il 18 dicembre 2021 il GAR Caserta, Gruppo di Autosostegno al femminile contro le solitudini sociali, festeggerà il suo terzo compleanno. Tre anni difficili ma produttivi da quel dicembre 2018 con la prima riunione in casa. Da allora molte cose sono accadute, non ultima l’iniziativa del Punto Ascolto. “E’ un annuncio che faccio con gioia e con orgoglio – racconta Mariagrazia Manna, fondatrice e coordinatrice del GAR – abbiamo finalmente attivato il numero unico del GAR. Per il momento si tratta di un numero informativo per chi voglia informazioni generali sul Gar, ma è già in progressione anche la sua funzione di Punto Ascolto per chi abbia bisogno di un contatto immediato in un momento di sconforto. È una svolta molto importante per il Gruppo, perché ci decreta come punto di riferimento nell’area del sostegno e dei “servizi sociali”, pur non ricoprendo nessun ruolo formale nel welfare cittadino, ed in un momento così arduo nella nostra società dove il più delle volte impera un deserto solidale, costituiamo davvero un’isola per le donne sole”. Il Punto Ascolto Gar sarà attivo 3 giorni a settimana, il Lunedì, Martedì e Mercoledì nei seguenti orari 10.30 – 12.30 / 16.00 – 18.00 / 21.00 – 22.00 Sarà possibile anche inviare un messaggio Wazzap se si voglia essere contattati in un secondo momento o essere raggiunte in videochiamata. “È importante sottolineare – spiega Mariagrazia Manna – che non si tratta assolutamente di una iniziativa “terapeutica”, non ci avvaliamo della collaborazione di medici, psicologi, o terapisti di sorta, ma siamo semplicemente un gruppo di supporto formato da amiche, che tra una chiacchiera e l’altra, mette a frutto qualche azione di counseling. In ogni caso, tutte le nostre attività sono orientate a promuovere atteggiamenti attivi e propositivi, puntando sui punti di forza e sulle capacità personali di scelta e cambiamento delle amiche che si aggiungono al Gruppo. Il tutto ovviamente con la finalità ultima di superare particolari momenti di difficoltà e di allargare la rete di sostegno”. Nel frattempo continuano gli incontri settimanali, l’incontro di preghiera online del lunedì sera per le amiche che desiderano vivere dei momenti di spiritualità condivisa, l’appuntamento con la meditazione del giovedì pomeriggio, ed il vero e proprio incontro GAR del sabato pomeriggio, con il cerchio delle confidenze e la testimonianza di un ospite a sorpresa, il tutto condito dalla chat wazzap di gruppo che fa da accompagnamento alla quotidianità delle amiche GAR. Numero Punto Ascolto Gar 376.0898915