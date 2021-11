Caserta, Celebration Italia al Giordani per parlare della tratta di esseri umani

(Caserta24ore) CASERTA – Giornata contro la violenza sulle donne, Celebration Italia al Giordani per parlare della tratta di esseri umani. In vista della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne,Celebration Italia e Joyce Zick responsabile di Alleanza Tesori

Raggianti (ATR) organizzazione che opera per combattere la tratta di esseri umani in tutto il territorio nazionale, insieme a Blessing Okoedion, autrice, fondatrice di Weavers of Hope e sopravvissuta alla tratta, parleranno agli studenti de l’Istituto Tecnico Industriale

Giordani di Caserta. Sarà presente ovviamente anche la dirigente scolastica Antonella Serpico. L’obiettivo di questo evento è quello di esporre le realtà della tratta di esseri umani in Italia sia da una prospettiva accademica che personale ed in particolare di ispirare il cambiamento attraverso l’educazione e la consapevolezza. Martedì 23 novembre e venerdì 26 dunque, le ospiti di Celebration saranno protagoniste di due mattinate di racconti e confronti, due sessioni di sensibilizzazione in ci si parlerà non solo di tratta delle donne ma anche di tutti i fenomeni che possono minacciare le donne e le adolescenti, come il sexting. Fortissima e terribile al contempo la testimonianza di Blessing Okoedion, giovane donna, avvocato, autrice, sopravvissuta alla tratta. Una voce potente nella lotta contro il traffico di esseri umani insieme ad ATR, ATR ALBA, ZOE International e Missione di Luce,

racconta ciò che porta a questo crescente crimine di sfruttamento sia in Italia che in America, esaminando insieme ai giovani e al pubblico le possibili soluzioni, la speranza di riabilitazione, restaurazione e vittoria finale. Perché la tratta di esseri umani è un problema crescente? Come possiamo riconoscere i fattori di rischio? Quali sono i rischi che corrono le persone nella prostituzione? Questi rischi, sono gli stessi in America come in Italia? Come può una persona guarire dopo aver subito un profondo trauma e degli abusi? Quali le vulnerabilità che portano allo sfruttamento sessuale? Quale il percorso di restaurazione

e riabilitazione che si traduce in una vittoria per i sopravvissuti della schiavitù moderna?

Non è la prima volta che Celebration Italia, con Joyce Zick e ATR entrano al Giordani per sensibilizzare gli studenti sull’argomento. Due anni fa, nel settembre del 2019 in occasione della settimana ontro la Tratta delle Donne e dell’evento di respiro internazionale

“Dalla Vulnerabilità alla vittoria” contro il traffico degli esseri umani (che aveva scelto proprio Caserta per trattare questo argomento di enorme portata) Blessing Okoedion era già stata ospite della struttura per raccontare la propria testimonianza agli studenti.