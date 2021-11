Capua. Arriva la 45^ Conferenza Nazionale Animatori

(Caserta24ore) CAPUA Il Rinnovamento nello Spirito si prepara a vivere la 45^ Conferenza Nazionale Animatori (26-28 novembre 2021), a Fiuggi e in 133 luoghi diocesani tra cui la Arcidiocesi di Capua . L’evento, in pieno “stile sinodale”, è promosso dal 26 al 28 novembre 2021 al Palaterme di Fiuggi e in 133 luoghi diocesani, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, tra cui la Arcidiocesi di Capua. Si ricorda che, con l’occasione si inaugurerà, presso la Basilica papale di Santa Maria Maggiore in Roma, il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia: la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta venerdì 26 novembre 2021, alle ore 17.00, dall’Arciprete S. Em. il Card. Stanislaw Rylko. La sessione inaugurale di venerdì 26 novembre sarà trasmessa in diretta streaming su rinnovamento.org (visibile a tutti)

Per l’ Arcidiocesi di Capua: l’evento si terrà nel seminario arcivescovile segnatamente nella Sala Baccarini, saranno presenti gli animatori dei gruppi e Cenacoli della Diocesi di Capua, con l’animazione della corale diocesana RnS e interverrà il vescovo della Arcidiocesi di Capua S.E.Mons. Salvatore Visco Per ulteriori aggiornamenti è comunque possibile consultare il sitowww.rinnovamento.org e seguire i canali ufficiali Social del RnS, a livello nazionale e locale. (dal Movimento “Rinnovamento nello Spirito Santo,” dell’Arcidiocesi di Capua)