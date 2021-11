Casagiove. Dal dott. Giovanni D’Angelo le ultime dosi del vaccino

(Caserta24ore) CASAGIOVE La vaccinazione antinfluenzale quest’anno è ancora più importante del solito, vista la pandemia. E’ dimostrato che anche questa vaccinazione alza le difese immunitarie e contribuisce a combattere il COVID. “Anche quest’anno, spiega il dott. Giovanni D’Angelo, abbiamo avuto molte richieste, e le scorte sono quasi esaurite. Non è necessario alcun intervallo tra la vaccinazione anti-COVID e quella antiinfluenzale: è previsto che si possano fare anche lo stesso giorno. Si invita a venire vestiti in modo da rendere semplice la somministrazione: niente giacca, cravatta e camicia. Prossima seduta vaccinale:

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE ORE 9,30-10,30

STUDIO MEDICO DOTT. GIOVANNI D’ANGELO – Casagiove – Via Don Bosco, 1 – tel. 0823 / 46.81.94