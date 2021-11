(Caserta24ore) CASERTA– Domenica 28 novembre, alle ore 11, si terrà al Cinema Duel Village, via Paolo Borsellino, 9, Caserta la presentazione del nuovo libro “Demos – Il racconto di una nuova democrazia possibile” di Giovanni Papiro (Edizioni IlViandante).

Di cosa parla “Demos?” Perché la politica tende a generare una classe dirigente sempre più mediocre, in cui alle elezioni prevalgono quasi sempre i personaggi più scaltri, subdoli ed incompetenti e non le persone più preparate, oneste e sensibili alle istanze sociali? Come è stato possibile che il sistema democratico, creato per servire gli interessi generali della collettività, si sia tramutato in un distorto apparato, il cui principale scopo è quello di massimizzare il potere, i privilegi e gli interessi personali di una casta autoreferenziale di politici di carriera? Esiste una via di uscita dall’attuale palude in cui sta degenerando il sistema democratico, o dobbiamo rassegnarci al ritorno a sistemi di governo di tipo autoritario? Questo libro cerca di rispondere a queste domande, fornendo una visione d’insieme dei tanti problemi all’origine della crisi degli attuali sistemi democratici, illustrando, nel contempo, le riforme istituzionali da adottare per trovare una soluzione positiva alla crisi ed evitare di scivolare verso derive autoritarie. Giovanni Papiro, lavora da molti anni nel settore bancario, dividendo il suo tempo tra l’attività professionale e quella di ricerca, di insegnamento accademico e di formazione nel mondo finanziario. In ambito economico-finanziario ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche e Simulazioni e Corporate Finance Analysis (Franco Angeli, 2007). Nato a Caserta nel 1967, oggi vive tra Roma e Siena; appassionato d’arte, i suoi interessi spaziano dall’economia, alla storia, alla politica e alla pittura.