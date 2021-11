Galluccio. Il 26 dicembre la mostra “Saluti da Galluccio”

(Caserta24ore) Il Comune di Galluccio, nell’ambito degli eventi organizzati per le festività natalizie 2021/2022 con il patrocinio della Camera di Commercio di Caserta, presenta la mostra dal titolo “Saluti da Galluccio”. Attraverso le suggestive immagini di cartoline postali d’epoca, sarà possibile ripercorrere oltre un secolo di storia gallucciana. A completare l’esperienza, saranno fruibili immagini, documenti e pezzi di storia postale relativi a eventi e personaggi del piccolo centro montano. La mostra, realizzata in collaborazione con il Circolo Socio-Culturale Terza Età di Galluccio, verrà inaugurata il 26/12/2021 alle ore 16:30 presso il Palazzo Seccareccia in San Clemente di Galluccio e resterà aperta fino al 06/01/2022, con orario di visita tutti i giorni dalle 16:00 alle 18:30. L’ingresso

è gratuito ed è richiesto il Green Pass. L’evento, prodotto dal Comune di Galluccio, è curato da DDS Lab, M&D ed Alessio Fiumara e può contare su cartoline, documenti e immagini provenienti da 3 diversi fondi privati. Per altre informazioni consultare la pagina Facebook ufficiale dell’evento facebook.com/salutidagalluccio