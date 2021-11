Caserta. Alla “Canonica” l’equipe neurochirurgica dell’Ospedale civile

(Caserta24ore) CASERTA Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 17:00, si riunisce a Caserta “La Canonica”, presso la sua sede di Piazza Ruggiero n°1, per il suo ultimo appuntamento in programma in questo trimestre ottobre-dicembre 2021. Sarà ospitata l’intera equipe neurochirurgica dell’Ospedale civile di Caserta, specializzata tra l’altro nella “chirurgia da svegli” (Awake Surgery), la tecnica neurochirurgica che permette il trattamento non solo di tumori e malformazioni vascolari cerebrali, come gliomi, angiomi cavernosi e metastasi cerebrali, ma anche di patologie neurologiche come epilessia del lobo temporale (ELT), displasia corticale focale e polimicrogiria (PMG). Il vantaggio della “chirurgia da svegli” è che il neurochirurgo, dialogando con il paziente sveglio, può spingere l’intervento su patologie che si trovano vicino ad aree altamente delicate, come quelle deputate al linguaggio o al movimento, fino al limite della preservazione delle stesse funzioni neurologiche. All’incontro partecipa il dott. Pasquale De Negri, direttore dell’Unità operativa complessa Anestesia e Rianimazione, con l’anestesista dott.ssa Domenica Trapani, con il dott. Pasqualino De Marinis, Direttore dell’Unità di Neurochirurgia, la sua principale collaboratrice dott.ssa Alessandra Alfieri (responsabile della Neurochirurgia Vertebromidollare), e le infermiere dedicate alla sala operatoria neurochirurgica, Luisa Scognamiglio e Luisa Fusco.



Questo team molto affiatato ha colto importanti risultati in questi ultimi anni, non ultimo quello comunicato alla stampa lo scorso 11 novembre, quando è stato operato con successo un uomo di 60 anni, affetto da tumore cerebrale fronto-temporale sinistro, proprio con la “Awake Surgery”. Vale la pena ricordare che proprio per questa tecnica, la dott.ssa Alessandra Alfieri nel 2015 ha fatto uno stage di specializzazione presso il Dipartimento di Neurochirurgia dell’Università di Montpellier (Francia), diretto dal prof. Hugues Duffau.

Si ricorda che l’accesso alla conferenza, come da norme vigenti, è consentito alle persone munite di “green pass” fino all’esaurimento dei posti disponibili, la cui assegnazione rispetta l’ordine di arrivo e le norme di distanziamento. Per garantirsi un posto, perciò, è raccomandabile effettuare una prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo: antonio.malorni@cnr.it .