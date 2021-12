Marcianise. Nuovo Basket Marcianise corsaro a Capua

(Caserta24ore) MARCIANISE Buona la prima per il Nuovo Basket Marcianise. All’esordio stagionale la squadra di Coach Mario Perri si impone 65-70 su Capua. Non poteva esserci modo migliore per cominciare la stagione, se non con una vittoria.

La partita è stata condotta nei primi due quarti. Il NBM subisce il rientro degli avversari nel terzo quarto, per poi vincere definitivamente nell’ultimo. Marcianise soffre i lunghi avversari, concedendogli parecchi secondi tiri, più forti a rimbalzo. Nel primo quarto la squadra di casa non riesce a difendere su Antonio De Fraia, che crea parecchi problemi a Capua, portando a casa punti e falli. Poi Francesco Repoli chiude il primo quarto sul +2 a favore di Marcianise. Il secondo quarto si apre con un tiro dalla lunga distanza di Repoli.

Nelle fila avversarie i lunghi, Altieri e Scala, la fanno da padrona nel pitturato.

Una bomba del capitano Danilo Russo fa chiudere le ostilità del primo tempo sul +6 per la compagine marcianisana. Al rientro in campo, è Altieri immarcabile spalle a canestro, che con 10 punti ribalta il risultato e porta la formazione di casa sul +1. Nell’ultimo quarto solo una grande prova difensiva con pressione a tutto campo, effettuata da Giovanni Carandente e compagni, fanno recuperare terreno alla NBM. Il risultato viene ulteriormente completato da Repoli, che va a segno da ogni mattonella del parquet di gioco, chiudendo la sua serata con 6 tiri dall’arco e due dal pitturato, per una prova da 20 punti. Il Nuovo Basket Marcianise pur soffrendo porta a casa la partita. Ancor di più essendo arrivata la vittoria contro una squadra che dovrebbe essere una delle favorite del torneo. Conquistati i primi punti nella trasferta di Capua, ora è già testa alla prossima sfida di Campionato.