Vitulazio. Le ragazze del Turismo di Sparanise hostess all’incontro sulla legalità

(Caserta24ore) SPARANISE Sabato 4 dicembre, alle ore 17, le alunne e gli alunni della classe 5^ A Turismo della sede “Foscolo” di Sparanise parteciperanno alla 18ma edizione della manifestazione “Ambiente Cultura e Legalità”. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Dea Sport onlus di Bellona, si terrà alle ore 17.00 nell’auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio. Durante la manifestazione sarà presentato il XIV volume della collana “Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano di essere ricordati”. “La nostra scuola, ha detto il Preside Mesolella, parteciperà alla manifestazione su richiesta del presidente dell’associazione Francesco Falco che, come per le precedenti edizioni, ha chiesto alla scuola un gruppo di studentesse e di studenti per il ricevimento, per accogliere gli ospiti e per altri compiti inerenti la manifestazione”. Questi gli alunni interessati: Rotunno Stefania, Romaniello Valentina, Carlino Teresa, Izzo Maxim, De Masi Erika, Licciardi Luigi, Kasa Ermelinda, Mancini Margherita, Zitiello Paola, Zona Assunta, Di Sciorio Maddalena, Verrengia Betty, Leardi Giorgia, Donatiello Salvatore, Faraone Chiara, Di Zazzo Mriana, Scialdone Filomena. Alla manifestazione che si terrà nell’Auditorium “Giovanni Paolo II” di Vitulazio,

interverranno: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio, l’avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio, il Colonnello Marco Antonucci, Comandante Provinciale Carabinieri Forestale di Caserta, il prof. Francesco Fraioli, il dott. Simone Teti, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il dott. Vincenzo Trinchillo, Giudice del Tribunale di Napoli, il

D.S. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico. Ospite d’Onore sarà la Dott.ssa Margherita Del Sesto, della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati.