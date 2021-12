Marignanella (Na) arrivano Paolo Caiazzo, la Porcaro ed Enzo Gragnaniello

(Caserta24ore) Mariglianella Cresce con Nuovi percorsi di Cultura Legalità e Umanità finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli. A Mariglianella l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, avente come Assessore allo Sport e Spettacolo, nonché Vice Sindaco, Felice Porcaro, sta portando a compimento il progetto culturale, “Mariglianella Cresce. Nuovi percorsi di Cultura Legalità e Umanità” finanziato con i fondi della Città Metropolitana di Napoli. In questo mese di dicembre verranno offerti gratuitamente tre successivi e differenti spettacoli, presso la Palestra Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” in Via Torino a Mariglianella, sempre a partire dalle ore 20,30, nelle date del 15, 16 e 17 dicembre 2021, previa prenotazione presso gli uffici comunali e l’obbligo del Super Green Pass. La serata di mercoledì 15 dicembre 2021 vedrà protagonista il cabarettista Paolo Caiazzo con “Terroni si nasce, ed io lo nacqui…modestamente”.Giovedì 16 dicembre 2021 ci sarà l’esilarante esibizione, tutta al femminile, con protagonista Rosalia Porcaro in “Donne”, una carrellata di personaggi che hanno arricchito la sua carriera artistica. Nella serata canora di venerdì 17 dicembre 2021 avverrà il concerto del cantautore e chitarrista partenopeo Enzo Gragnaniello.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo e l’Assessore allo Sport e Spettacolo e Vice Sindaco, Felice Porcaro, hanno affermato: «Auspichiamo con tali primi passi a ritornare alla vita normale iniziando a godere di questi momenti di socialità, cultura e spettacolo grazie al all’impegno degli uffici amministrativi e dell’Assessorato Sport e Spettacolo e delle valenti prestazioni dei diversi artisti ospiti a Mariglianella. Per accedere alla rassegna teatrale sono necessari i biglietti, gratuiti, disponibili dal 3 dicembre 2021 nella Casa Comunale, dove basterà lasciare il proprio nominativo. Ricordiamo, inoltre, che per partecipare agli eventi teatrali bisogna essere muniti del Super Green Pass (ottenibile da chi è vaccinato con almeno due dosi o da chi ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi ed è guarito) ed indossare la mascherina. Buon divertimento a tutti».