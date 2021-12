Valle di Maddaloni. I ragazzi del Jommelli all’acquedotto Carolino

(Caserta24ore) VALLE DI MADDALONI. Oggi La Pro Loco Valle di Maddaloni ha accolto con grande piacere i ragazzi dell’istituto Jommelli di Aversa accompagnati dalle loro Professoresse del liceo. Ringraziamo lo Storico Giulio Di Lorenzo per aver arricchito ed intrattenuto i giovani con la storia dell’Acquedotto e qualche curiosità. Ringraziamo le Professoresse per essersi interessate al sito storico, sperando che ci saranno altre giornate come queste. La Pro Loco di Valle di Maddaloni ha accompagnato gli alunni ai Ponti della Valle il 2 Dicembre presso l’Acquedotto Carolino. La Pro Loco Valle ha guidato gli studenti del Liceo Jommelli di Aversa, con la collaborazione dello storico Giulio di Lorenzo, il socio fondatore della Pro Loco ”Valle” Leonardo de Lise, il presidente Domenico Mauro e i giovani Volontari del Servizio Civile Universale. Gli studenti hanno avuto così l’opportunità di approfondire il percorso dell’Acqua, argomento base del loro progetto PON.