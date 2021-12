Santa Maria Capua Vetere. Raduno di macchine agricole

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Ancora una volta, il ricostituito Comitato dei festeggiamenti “Sant’Agostino”, nell’omonimo quartiere di Santa Maria Capua Vetere, dedicato al vescovo di Capua, promuove fruttuose iniziative. Il Comitato, infatti, ricostituitosi lo scorso 28 novembre, situato in via del Lavoro, 101, promuove attività di salvaguardia, anche attraverso il restauro, del patrimonio religioso-culturale, pure della locale chiesa di S. Agostino, oltre che promozione della vendita di primizie locali, in particolare agricole. Presieduto da Pasquale Papale, presidente esecutivo, oltre che agricoltore, profondo conoscitore del territorio, vede già pronto un elenco dei componenti per il 2022. La nuova composizione del Comitato comprende, infatti, don Giovanni Lagnese, presidente onorario; l’avv. Nicola Leone, anch’egli presidente onorario; Vincenzo Napoletano, vicepresidente; Francesco Di Rienzo e Salvatore De Simone, tesorieri; l’architetto Giovanni Munno, responsabile tecnico; Aurelio Napoletano, segretario, oltre che Gaetano Moronese, Michele Baldassarre, Antonio Iannotta, Mattia De Riso, Luigi Nespoli, il dott. Pasquale Feola, Francesco Pellegrino. Collaboratori esterni del Comitato sono inoltre Giuseppe Papale, Giuseppe Bevilacqua, Rino Capitelli, Simmaco Viaggiano, Giovanni Iannotta. Inoltre, in occasione della settantunesima giornata del ringraziamento, promossa dalla Coldiretti di Caserta, in coincidenza anche della undicesima giornata comunale di Santa Maria Capua Vetere, nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Agostino verrà ricordato il prezioso ruolo degli animali, compagni di vita e lavoro per gli esseri umani: creature senzienti, esseri animati, e non semplici cose; esseri viventi, da rispettare. Per l’esistenza di tutto questo, si ringrazia con la cerimonia. Alle 9:30 del 19 dicembre, vi sarà un raduno di macchine agricole, presso il Parco Urbano, alle 10:30 la Santa Messa, officiata dal sacerdote, don Giovanni Lagnese. Per le 11:00, è previsto un inizio sfilata delle macchine agricole, al Parco Urbano, in direzione del Consorzio Agrario, con il ritorno verso la Chiesa di S. Agostino Vescovo. Alle 11:30, inoltre, è prevista la benedizione di macchine agricole e sementi, proprio in tempo di semine del tardo autunno. Rituali e tradizioni, quindi, di antica cultura contadina, con un valore culturale anche più generale: tradizioni da non perdere nè dimenticare… quasi senza tempo, ma radicate anche nel presente e nel futuro, per la loro importanza, oltre che religiosa, anche economica e sociale.



Antonella Ricciardi