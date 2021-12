Calvi Risorta. Libri al buio

(Caserta24ore) CALVI RISORTA. UN LIBRO NON SI GIUDICA DALLA COPERTINA. I Libri al Buio sono libri impacchettati che non mostrano né titolo né autore*. Che sia perché non hai in mente un’idea in particolare, perché vuoi rischiare e scegliere a scatola chiusa o perché vuoi fare un regalo di Natale diverso dal solito… Lasciati guidare dagli indizi riportati sulla confezione: che siano le parole sulla busta a convincerti! I Libri al Buio sono una delle iniziative della Piccola Libreria 80mq nate nel periodo di chiusura e crisi da Coronavirus: il ricavato dalle vendite verrà utilizzato completamente per sostenere le nostre attività e permettere la nostra sopravvivenza. Per tutte le informazioni del caso visitate il sito www.piccolalibreria80mq.it o la pagina fb dell’associazione. I libri dell’iniziativa sono usati ma in buone condizioni.