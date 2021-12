Caserta.”FoodHeroes” alla Vanvitelli

(Caserta24ore) CASERTA Nella consapevolezza che i giovani sono i protagonisti del cambiamento verso un’alimentazione sana e sostenibile, l’intera giornata, quella di giovedì 16 dicembre p.v., sarà dedicata al tema complesso della sostenibilità alimentare. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, da sempre attivo sui temi della sostenibilità ambientale ed alimentare, apre le sue aule (virtuali e non) alle alunne e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e a chiunque volesse diversamente partecipare per una giornata, ricca di approfondimenti e vivaci discussioni. L’evento “foodHEROES: il pianeta per la nutrizione, la nutrizione per il pianeta” vuole puntare la sua attenzione alle catene di produzione del cibo, alle scelte e ai comportamenti delle persone quali strumenti per la tutela della salute e del diritto ad un’alimentazione adeguata, sicura e senza sprechi. Il cibo è un diritto e un baluardo di salute. Relatori del mondo accademico e non accompagneranno i partecipanti in un percorso nel quale l’educazione ad un’alimentazione sana e sostenibile si intreccia pienamente con le eccellenze alimentari e le filiere produttive della nostra terra. L’evento si terrà in modalità mista. Sarà possibile partecipare in presenza presso le aule del Dipartimento o da remoto, collegandosi alla diretta mediante Piattaforma Microsoft Teams (https://tinyurl.com/jjuaybym). La partecipazione in presenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria, richiede la prenotazione per l’ingresso al link https://forms.gle/oJzRRD34CyqHDbcY6.