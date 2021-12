Covid. Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen: quale è più efficace contro Omicron e quanto dura l’immunità del vaccino?

I vaccini Pfizer e Moderna contro il covid-19 potrebbero offrire una migliore risposta complessiva come terza dose in presenza della nuova variante omicron del coronavirus. Lo conferma Antena 3 Noticias dopo aver avuto accesso a uno studio del Regno Unito che analizza sette diverse iniezioni in un campione di quasi tremila adulti. La ricerca si è basata sull’applicazione della dose di richiamo circa tre mesi dopo aver ricevuto la seconda dose di Astrazeneca o Pfizer, gap attualmente raccomandato nel Regno Unito. I risultati sono stati soddisfacenti poiché hanno dimostrato l’efficacia delle sette iniezioni.

Quanto dura l’immunità dai vaccini contro il coronavirus?

Vaccino Pfizer: Il vaccino di Pfizer è stato uno dei primi ad essere approvato per l’uso per proteggere il pubblico dal coronavirus. Il farmaco è efficace al 95% 14 giorni dopo la seconda dose, in base a precedenti studi clinici. Tuttavia, è stato scoperto che la sua efficacia è variata con l’emergere di nuovi ceppi del coronavirus. Con l’aspetto della variante Delta, è ancora meno resistente, poiché è tra il 70% e il 75%.

Vaccino Moderna: Il vaccino di Moderna è stato il secondo approvato durante questa pandemia per affrontare il coronavirus. Sempre di due dosi, presenta un’efficacia del 94% dopo 14 giorni dalla seconda puntura. I test mostrano che gli anticorpi rimangono fino a 6 mesi dopo aver completato il regime completo. In questo stesso caso, anche l’amministratore delegato di Moderna, Stéphane Bancel, ha assicurato che sarebbe necessaria una terza dose di richiamo per le persone già vaccinate.

Vaccino Janssen: Finora il vaccino di Janssen ha avuto bisogno solo di una dose, con la quale molti cittadini hanno già ricevuto un secondo richiamo. Secondo il farmacista, la sua efficacia può variare tra il 70% e l’85% tra due settimane o quasi un mese dopo l’inoculazione, a seconda di come sono i casi di coronavirus. Inoltre, gli studi indicano che il farmaco ha generato anticorpi contro diverse varianti. L’azienda ha assicurato che la persona possa essere vaccinata per almeno otto mesi. Un fatto dimostrato da una ricerca condotta su 20 volontari dal Dr. Dan Barouch, del Beth Israel Deaconess Medical Center e della Harvard Medical School.

Vaccino AstraZeneca: Il vaccino AstraZeneca è stato uno dei più controversi, a causa della comparsa di diversi casi di trombi in persone che avevano ricevuto questo farmaco. Le indagini hanno determinato che questo vaccino era efficace al 76% 15 giorni dopo la seconda dose. Allo stesso modo, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha ritenuto che sia efficace all’80% a quattro mesi. Le prove mostrano che lasciare un intervallo di 45 settimane tra le punture o somministrare una terza dose consente un aumento fino a 18 volte della risposta anticorpale (fonte https://www.ondacero.es/).