Calvi Risorta, la Piccola Libreria 80 mq ricorda Davide Castellan “Astio” con una mostra dei suoi lavori

(Caserta24ore) CALVI RISORTA Il 19 dicembre 2021, dalle 17:30 alle 20:30, si terrà la mostra dei lavori di Davide Castellan “Astio”. Saranno presenti alcune sue opere come: grafiche, stampe, fumetti e fanzine consultabili in area lettura, illustrazioni e anche delle maglie stampate con tecnica a torchio manuale.Musica dal vivo a opera di Mowgli AkA LaLontra, con scenografia realizzata da D’abrosca Irene – Spyral -. Il progetto in sé è stato creato per ricavare fondi per un’associazione per artisti nel campo artistico e musicale, dal nome “Astio production”. La realizzazione di questo progetto, era uno dei sogni nel cassetto di Davide. Uno spazio, un luogo dove gli artisti possono esprimersi e possono creare, soprattutto per chi non ne ha la possibilità.