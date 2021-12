Caserta, arriva il cantante gospel Junior Robinson

(Caserta24ore) CASERTA Giorni impegnativi questi per il sodalizio cristiano di Celebration Italia, impegnato su più fronti sul territorio provinciale. Si parte subito con la solidarietà. Domani mattina presso la sede dell’associazione in via Santa Chiara 16

a Caserta ci sarà la consegna di giocattoli ai bambini meno abbienti di varie realtà associative, in particolare ospiti di alcune case famiglia della provincia di Caserta e della provincia di Napoli, una raccolta partita da vari mesi attraverso le numerose donazioni di amici e volontari. La settimana prossima, nei giorni tra il 20 ed il 23 dicembre il

consueto appuntamento con il reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, nel corso del quale Celebration Italia donerà giocattoli ai bambini che in questi giorni sono ricoverati. L’ultimo appuntamento con l’ospedale del capoluogo risale al dicembre del 2019, proprio poco prima del lockdown che ha poi impedito ulteriori contatti con i piccoli pazienti per le note normative anticovid. Domenica 19 dicembre, nell’ambito delle iniziative Christmas at Celebration organizzate dalla comunità un ospite d’eccezione, il

cantante gospel di fama internazionale Junior Robinson che ovviamente canterà per gli ospiti.

Junior non è nuovo a Caserta, già nel 2018 fu protagonista del progetto “A Place to call Home”, un evento di Celebration Italia in collaborazione con il Comune di Caserta e alcuni istituti superiori della città i cui studenti furono formati attraverso un workshop

musicale per la creazione di un coro Gospel composto da quasi 40 studenti, per il concerto natalizio sotto l’albero di Piazza Dante. Celebration Italia, l’associazione cristiana guidata da John e Marianna Tufaro, impegnata sul territorio provinciale nella promozione

di attività sociali e umanitarie, crede particolarmente nell’interazione con il territorio per costruire una socialità che recuperi e unisca.