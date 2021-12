Santa Maria Capua Vetere, al “Righi Nervi Solimena” il progetto-vetrina “Area Giovani”

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE. Si terrà sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 10:00, nel cavedio del Liceo Artistico di Santa Maria Capua Vetere, la manifestazione “Arena Giovani”. A promuoverla è l’ISISS “Righi Nervi Solimena”. L’evento è una vetrina delle attività ideate e organizzate dal “Righi”. Un percorso formativo costituito da tre moduli sui temi della moda, dell’arte e della danza che ha permesso agli allievi di dare spazio alla loro creatività e di rafforzare le competenze relazionali. L’appuntamento sarà coordinato dagli allievi del modulo “I Percorsi del Tempo” che hanno identificato nel cavedio del Liceo Artistico la location che si presta meravigliosamente ad ospitare l’iniziativa. In passerella sfileranno le creazioni realizzate dalle allieve del modulo “Moda all’Anfiteatro”: 20 abiti attraverso i quali sarà possibile immergersi in un’atmosfera speciale. Lungo la passerella si alterneranno quindici allieve che incanteranno il pubblico così come gli abiti che indosseranno. Il fascino delle modelle sarà valorizzato dalle allieve che hanno partecipato al modulo: Il “Righi” sotto le stelle. A dare lustro all’evento la presenza, tra gli ospiti, del sindaco della città Antonio Mirra; la manifestazione sarà aperta dalla dirigente scolastico Alfonsina Corvino. “Arena Giovani” è un evento che rientra tra le attività previste dal progetto “L’Arena fa Scuola” finanziato col Piano Scuola Estate: un ponte per il nuovo inizio, del Ministero dell’Istruzione. I partner del progetto sono: il Comune di Santa Maria Capua Vetere, l’Associazione Culturale Turistica “APS Pro Loco Spartacus”; l’Associazione Culturale Club 33 Giri, l’Associazione Sportiva Dilettantistica APS “Baila Bonito”, la ditta LN Produzione di Luigi Nappa.