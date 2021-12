Sparanise. Muore dopo il parto per le complicanze del Covid

E’ morta a poco meno di un mese dal parto, la giovane madre di Sparanise, M.D. non ancora 30enne, per le complicanze dovute al Virus del Covid 19. Aveva partorito all’ospedale di Sessa. Aurunca. Probabilmente non era vaccinata perche’ alle donne in stato di gravidanza sono piu’ probabili gli effetti collaterali del vaccino sia per la madre che per il figlio. Un gesto d’amore estremo nei riguardi del nascituro. La giovane donna viveva a Sparanise con alle spalle una storia di emigrazione al Nord Italia. Sgomente le cittadine di Calvi Risorta e Sparanise dove la giovane madre era conosciuta ed apprezzata per il suo carattere sempre gioviale e gentile.