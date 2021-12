Sessa Aurunca. “Rischiamo di compromettere i Livelli di Assistenza”

(Caserta24ore) Ospedale di Sessa Aurunca. In alcune UOC, per la copertura dei regolari turni di servizio, si fa ricorso a prestazioni aggiuntive con dirigenti medici di altri Presidi

Cisl Funzione Pubblica insieme a Cgil e Uil scrive ala direzione dell’Asl Caserta, nella persona del suo direttore Ferdinando Russo, al Direttore Sanitario De Fazio, al Direttore Sanitario del P.O. Sessa Aurunca ASL Caserta dottoressa Foglia. “Con la presente le scriventi 00. SS. portano a conoscenza la grave carenza di personale che persiste presso il P.O. di Sessa Aurunca. Tale carenza si aggraverà ancora di più, causa la quiescenza di personale sia della Dirigenza che del Comparto; a questo si aggiungono le continue limitazioni riconosciute dal Medico Competente nello svolgimento della visite periodiche. ln merito alla carenza di personale, si fa presente che in alcune UOC per la copertura dei regolari turni di servizio, si fa ricorso a prestazioni aggiuntive con Dirigenti Medici di altri Presidi; mentre

per la copertura del personale di comparto si ricorre a turni aggiuntivi , che di fatto non sono più sostenibili. Si invitano le S.S.L.L. a provvedere con estrema urgenza, evitando

ulteriore decadimento dei LEA. Si resta in attesa di urgente