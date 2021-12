(da Domenico Farina) VALLE DI MADDALONI “Sono Domenico Farina e la contatto dalla Pro Loco Valle come operatore volontario del servizio civile: insieme al Presidente Domenico Mauro e con la collaborazione del Parroco Don Giuseppe Campagnuolo, abbiamo realizzato un restauro nella Chiesa SS. Annunziata sita in via Sannitica commerciale. Il restauro è stato possibile grazie al contributo della Casa di cura San Michele.