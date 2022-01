Caserta. A teatro “la Befana vien di notte”

(Caserta24ore) CASERTA Giovedì 6 GENNAIO 2022 , alle ore 17, al Teatro Comunale “ C. Parravano” , direzione artistica Roberta Sandias. Non si può chiudere in modo migliore il periodo delle Festività Natalizie se non pensando alla famosa “Befana” portatrice di doni e caramelle .Cosa c’è dietro la leggenda della Befana e come nasce il suo mito? Scopriremo tutto questo Giovedì 6 Gennaio , alle ore 17.00, con lo spettacolo “ La Befana vien di notte…” presentato dalla Compagnia La Mansarda Teatro dell’ Orco al Teatro C.Parravano di Caserta.

Una storia delicata e tenera , che si svolge sui tetti di una imprecisata città, nella notte dell’Epifania. Uno spazzacamino, un ladruncolo ed una sonnambula , incrociano le loro storie con quelle della famosa Befana, che è intenta a svolgere il suo compito di portatrice di doni e regali ai bambini di tutto il mondo. Scopriremo così la storia della buona “ vecchia”, che raccontando di sé, lascerà ai suoi tre nuovi amici i doni più belli che si posso desiderare : la fantasia e la generosità. Non dimentichiamo , infatti, che la figura della Befana, vecchia benefica apportatrice di doni, risale ad antichi riti pagani nati per scongiurare il rigore dell’inverno. La festa tradizionale, sopravvissuta all’avvento del Cristianesimo, è stata identificata con l’Epifania, la festa dell’Apparizione nella quale si ricorda la visita dei Re Magi a Gesù Bambino. Una storia bella da raccontare. Inizio Spettacolo ore 17.00

COSTI Adulti e bambini € 8,00 Gratuito per i bimbi minori di anni 3