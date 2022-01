Napoli. Allarme Covid, fila di ambulanze ai pronti soccorso

Fila di Ambulanze al Cotugno. Borrelli (Europa Verde): “situazione critica. Bisogna vaccinarsi e rispettare le regole per evitare la diffusione dei contagi”.

“Oggi pomeriggio una lunga fila di ambulanze aspettava di poter ricoverare malati di covid in gravi condizioni. La situazione è critica. Bisogna vaccinarsi e rispettare le regole per evitare la diffusione dei contagi. Questo mese sarà durissimo, bisogna evitare con la massima serietà che si arrivi a una situazione gravissima” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli contattato da diverse persone e sanitari preoccupati per la diffusione del virus e dei ricoveri.