Libri. La raccolta di poesie della giovanissima Caterina Mastroianni di Bellona (Caserta)

Caterina Mastroianni, 16 anni di Bellona sta promuovendo la sua prima raccolta di poesie, pubblicata in un libretto dalla casa editrice Booksprint, 2021 . Anima speciale” parla di un’anima che incontra un’altra anima e scrive: “Non so chi tu sia, ogni volta che incontro qualcuno che sento speciale mi manchi me ne rendo conto anima speciale”. Scritta in tempo di Covid – fa sapere la Mastroianni – le poesie narrano di problematiche adolescenziali personali passate. Si tratta di 54 pagine dove il mondo appare nella sua interezza agli occhi della giovane aspirante scrittrice.