San Sebastiano,il santo protettore delle Polizie locali

(Caserta24ore) CASTELLABATE (SA) “In questo giorno così importante per le forze protette da questo santo martire, colgo l’occasione per ringraziare la Polizia Municipale per il suo impegno costante, la sua presenza capillare sul territorio, i suoi interventi tempestivi, la dedizione e l’amore per il territorio. Nella situazione di emergenza epidemiologica degli ultimi anni la loro collaborazione è stata fondamentale per tutti, soprattutto per i cittadini che hanno trovato in essa un vero e proprio punto di riferimento. Pertanto il mio plauso va ad ogni singolo agente della municipale per tutto l’operato svolto e per quello che continueranno a fare per tutti noi. Che il loro operato quotidiano possa essere sempre guidato saggiamente dall’amore, passione e dedizione per la res publica, nonché dall’esempio del loro Santo Protettore”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

Oggi 20 Gennaio si festeggia San Sebastiano Martire, protettore delle Polizie locali.

Il Comune di Castellabate, insieme all’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) è lieta di rendere omaggio a questo Santo Protettore e a tutti gli agenti della Polizia locale.