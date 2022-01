Teano. Il Geometra del Foscolo, l’unico in tutto l’Altocasertano

(Caserta24ore) TEANO. SABATO 22 GENNAIO APRE I SUOI LABORATORI AGLI STUDENTI.

All’Istituto “Foscolo” di Teano e Sparanise c’è l’unico indirizzo “Geometra” (oggi Costruzione Ambiente e Territorio) di tutto l’Altocasertano. L’unico ad avere una storia centenaria. Sabato 22 gennaio prossimo apre i suoi ricchi laboratori agli studenti: nella sezione di “topografia” sono presenti delle postazioni che permettono di analizzare, mediante software specifici, i dati e le misure che gli allievi geometri registrano durante le loro uscite sul territorio, con strumentazione dedicata, come la stazione totale e il rilevatore GPS. Vi è anche una postazione specifica che permette, mediante occhiali 3D, di visualizzare le immagini dei rilievi in tre dimensioni. Vi è poi il laboratorio di Costruzioni dotato di dispositivi multimediali e di altri strumenti per studiare le materie di indirizzo in modo innovativo. C’è poi il ricevitore Global Positioning System, un sistema di posizionamento satellitare che, attraverso una rete di satelliti artificiali in orbita, fornisce al ricevitore GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche. Vi è infine la Stazione Totale, uno strumento utile per misurare distanze ed effettuare dei rilievi topografici. Non mancano poi nella scuola altri interessanti laboratori come la Stazione Astronomica attrezzata per lo studio dell’Astronomia, della meteorologia e della sismologia. “In un paese complicato come il nostro, ha scritto Dario Di Vico sul Corriere della Sera, è tornata in primo piano la figura del Geometra, indispensabile per interpretare norme e muoversi nella burocrazia e nell’edilizia. “Quello del Geometra, spiega il Preside del Foscolo prof. Paolo Mesolella, è un lavoro in ascesa ed è fondamentale per sanare i piccoli e grandi mali della nostra terra, a partire dal disastro idrogeologico alle discariche abusive, dalle centrali termoelettriche alla staticità di monumenti e delle costruzioni. Problemi di cui è piena non solo l’Italia ma la stessa Provincia di Caserta, l’Agrocaleno e l’Altocasertano: basta pensare alla grande discarica rinvenuta nell’area Ex Pozzi di Sparanise, all’ex stabilimento della Calce idrata di Sparanise, alle fabbriche dismesse di Teano, alle ecoballe e alle piattaforme per i rifiuti. Un indirizzo quindi davvero utile ed attuale che abilita subito alla professione. E’ cambiata infatti la formazione dei Geometri, è diventata continua, adeguandosi alle esigenze della modernità ed ampliando le competenze professionali. Per questo motivo, gli alunni studenti dell’indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio” del Foscolo di Teano, partecipano ogni anno a convegni dell’Ordine dei Geometri con i quali la scuola ha stipulato una convenzione nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Un’altra convenzione importante l’indirizzo Geometri l’ha stipulata con l’amministrazione comunale di Teano per il recupero di aree extraurbane. “Non possiano dimenticare – continua il preside Paolo Mesolella – l’esperienza “sul campo” svolta dai nostri ragazzi ad Amatrice e all’Aquila dopo il terremoto. Le visite dei nostri alunni sui cantieri, ha spiegato il preside Mesolella, pone i nostri studenti a contatto con i problemi reali della professione e facilità una corretta analisi della realtà lavorativa. Uno studio, fondato sulla pratica che facilita l’apprendimento dei nostri studenti grazie ad un insegnamento più efficace e stimolante”.