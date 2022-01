Caserta. Il Liceo Artistico “San Leucio” apre le porte per gli Open Day

(Caserta24ore) CASERTA Dopo la riconferma dell’indagine Eduscopio come migliore liceo artistico della provincia, il “San Leucio” si presenta alla comunità con due giorni da non perdere: sabato 22 e giovedì 27 gennaio, dalle 16 alle 19. Porte aperte della scuola e dei laboratori per far conoscere didattica Architettura ed Ambiente, Design Industriale, Design della Moda, Scenografia, Arti Figurative, Audiovisivo e Multimediale, Design del Gioiello, Design della Ceramica e Grafica gli indirizzi dove poter realizzare la propria formazione e realizzare i sogni d’arte. «Attribuiamo all’Open Day – spiega la preside Immacolata Nespoli – grande importanza; apriamo aule e laboratori, mettiamo a disposizione delle famiglie e dei giovani il nostro mondo didattico, la bellezza dei lavori che vengono realizzati durante le ore di lezione, le conoscenze del nostro corpo docente appassionato del proprio lavoro». Nei laboratori dello storico liceo e nelle aule didattiche si mettono insieme l’esperienza professionale e artistica del corpo docente, la voglia di apprendere e di esprimersi delle studentesse e degli studenti. Ma il Liceo Artistico non è solo esperienza laboratoriale. Dalla Storia dell’Arte alla Filosofia, dalla Storia alla Letteratura passando per Matematica, Inglese, Fisica, Chimica e tante altre discipline ancora, è una palestra di studio e espressione di talenti. «I laboratori artistici del nostro liceo – continua la preside – sono spazi espressivi, luoghi di formazione didattica e culturale, sviluppano la creatività attraverso la sperimentazione di materiali e tecniche. Gli Open Day si svolgeranno su prenotazione nel rispetto delle regole anti-covid e con green pass.