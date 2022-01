Guida allo studio dell’arabo.Il nuovo libro del prof. Bartolomeo Pirone

(di Paolo MESOLELLA) La produzione bibliografica del prof. Bartolomeo Pirone, non conosce soste. Libri di grande spessore culturale che si succedono in pochi anni. Dal 1962 ad oggi ci ha presentato una serie ininterrotta di pubblicazioni. Oltre cento, tra riviste, antologie e libri: molti libri. Dal 1977 ad oggi. Dal “Sistema filosofico religioso di Mjha il Nu aymah”, pubblicato a Roma nel 1977 a “Infedeli” del 2019 a “Sotto il velo dell’Islam ” del 2016, pubblicati entrambi dalle Edizioni Terra Santa. In questi giorni è stato pubblicato un altro interessante libro: una “Guida allo studio dell’arabo”, un metodo semplice per entrare nella lingua del Dad. Una guida, pubblicata da “Patrimonio Culturale arabo Cristiano”, che è frutto di molti anni di insegnamento all’università di Napoli “L’Orientale”, dove il prof. Barolomeo Pirone ha insegnato lingua araba a centinaia di studenti. Il prof. Pirone nel nuovo libro analizza e spiega con grande competenza ai lettori tutti i segreti della lingua araba. Una guida preziosa per chi avvicina alla lingua araba del dad. Un libro che è anche frutto di studi approfonditi sul testo sacro islamico, sulla tradizione (sunnah) e sulle maggiori opere di autori musulmani e arabo-cristiani. Il prof. Bartolomeo Pirone è un eccellente Docente universitario sparanisano che ha scritto saggi sulla cultura araba mussulmana e sui santi martiri cristiani orientali. Saggi, monografie e atti di Convegni, sono stati scritti e pubblicati da lui in quarant’anni di carriera universitaria, con le case editrici e le università più note nell’ambito della cultura araba ed orientale. Bartolomeo Pirone ha insegnato Lingua e cultura araba e tenuto conferenze all’Università “Orientale “ di Napoli, all’Università Laterananense di Roma, all’Università di Macerata e presso le università del Cairo, di Beirut, di Damasco, di Tripoli, di Libia e di Gerusalemme. Nato il 30 maggio 1943 a Sparanise (Caserta), ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e si è laureato in Lingue e Civiltà Orientali, presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, dove ha in seguito insegnato presso la Facoltà di Studi Arabo-Islamici come professore ordinario di Lingua e Letteratura araba. Ha insegnato per dieci anni “Dialogo islamo-cristiano” nel convento di Assisi. Per molti anni è stato professore presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, dove ha svolto corsi di Introduzione all’Islàm e di confronto tra Islàm e Cristianesimo. Ha vissuto a lungo nei Paesi Arabi e in Palestina ed ha seguito per un anno un corso di scienze islamiche nella moschea al-Aqṣà di Gerusalemme. Nel novembre 2010 è stato nominato Accademico dell’Ambrosiana ed è membro del Centro Francescano di Studi Cristiani Orientali del Cairo. Il prof. Pirone ha pubblicato libri per le edizioni Terra Santa di Milano, per le case editrici Jaca Book e Italia Letteraria di Milano, Morcelliana, Portalupi di Casale Monferrato, la Porziucola di Assisi, per il Centro Francescano di studi cristiani orientali di Gerusalemme e del Cairo, per le università e in altre case editrici ancora. Molte copie de suoi libri le ha donate alla biblioteca del Foscolo a Sparanise: Sotto il velo dell’Islam (tutto quello che non sappiamo sull’Islam”, 2016; In nome di Dio Misericordioso, la misericordia nel Corano, 2015; San Paolo letto da Oriente ( 2009),; Agapio di Gerapoli, 2013; Vite di Santi egiziani, 2012; I Francescani e i Maroniti , 2012; I novantanove nomi di Allah, 2012; Vita di San Macario, 2008; L’Islam nel ciclo salgariano, 2008; Cristianesimo e Islam in dialogo 2007, Descrizione di Gerusalemme e altri luoghi santi 2006; Considerazioni su Dante e alcune fonti islamiche , 2005; La moschea e l’Islam, 2004; Fedeltà e passionalità nella trilogia di Nagib Mahfuz, 2002; Fenomenologia della rivelazione nel corano, 2000; Per un’introduzione allo studio dell’Islam, 1998; I manoscritti di Dair Al – Muharraq, Gibram Khalil Gobran Lazzaro e la sua amata, 1982; Annotazioni e rimembranze (con Guido Parisi) 1980; Versi dal deserto, Mincione, 1978; Il sistema filosofico religioso di Mjha il Nu aymah, Oriente Moderno, Roma 1977.