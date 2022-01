Mariglianella. La partecipazione al Tavolo dei Sindaci dell’Area Nolana.

Il Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, fa sapere che nella giornata di lunedì 24 gennaio 2022 c’è stata una proficua riunione, sul tema della bonifica e manutenzione dei Regi Lagni e dell’ambiente territoriale, del “Tavolo dei Sindaci dell’Area Nolana” presieduto dal Sindaco di Scisciano, prof. Edoardo Serpico, con la partecipazione, da remoto, del Consigliere Comunale di Mariglianella, Giovanni Corbisiero.

L’iniziativa istituzionale ha registrato la partecipazione on line del Vice Presidente ed Assessore all’Ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e di alcuni Consiglieri Regionali fra cui l’ex Sindaco di Mariglianella, On. Felice Di Maiolo.

Oltre ai Regi Lagni, fra gli altri argomenti affrontati ci sono stati quello dell’inquinamento dell’aria e, su sollecitazione del Consigliere Comunale, Giovanni Corbisiero, anche quello dell’annosa problematica ambientale, in via di risoluzione, riguardante l’ex deposito di fitofarmaci Agrimonda, posizionato sul confine fra i comuni di Mariglianella e Marigliano e già oggetto negli anni di corposi interventi da parte della filiera istituzionale ed ora in attesa della conclusiva opera di bonifica come ricordato dal Consigliere della Regione Campania, Felice Di Maiolo, già personalmente impegnato su questo negli anni scorsi come Sindaco di Mariglianella.

Sulla questione Agrimonda, seguita attualmente dall’Assessore all’Ambiente Rocco Ruggiero, nei giorni scorsi al Comune di Mariglianella è giunta la “Validazione della campagna di caratterizzazione ambientale” prodotta dall’ARPAC.

Intanto la Regione Campania, Direzione Ciclo Integrato delle Acque Valutazioni e Autorizzazioni Rifiuti, U. O. D. 48, lo scorso 14 gennaio ha invitato “il Soggetto/Proponente Interessato alla Bonifica”, a trasmettere entro 30 giorni la “Redazione di una relazione conclusiva dettagliata in cui venga definito il Modello Concettuale della Contaminazione del sito, elaborato a seguito delle indagini ad oggi eseguite”, cui farà seguito la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica del sito ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, Parte IV, Titolo V.

Rassicurazioni sulla effettuazione, conseguente a quest’ultimo passaggio, della finale opera di bonifica sono state fatte dal Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.

Il Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, ha espresso “la soddisfazione, personale e dell’intera amministrazione comunale, nel rilevare ancora una volta la sintonia di intenti ed azioni interistituzionali, che, nel rispetto di ruoli e funzioni, sta portano ad un proficuo risultato: quello della bonifica del sito Agrimonda. Colgo l’occasione per rivolgere un grato saluto al Sindaco di Scisciano, Edoardo Serpico, Presidente del Tavolo dei Comuni dell’Area Nolana ed a tutti partecipanti, fra cui il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola ed il Consigliere regionale, Felice Di Maiolo, nostro concittadino ed ex Sindaco di Mariglianella”.