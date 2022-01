Caserta. Gli allevatori si organizzano a Casal di Principe

Sabato 29 gennaio è stata la giornata deli Stati Generali per la Difesa del Patrimonio Bufalino e del Territorio, ormai giunti alla terza Assemblea nella ricerca costante di allargare ed includere nel confronto tutti gli attori sociali che hanno a cuore la difesa del territorio, della comunità e dell’intera filiera. Molte, qualificate e diversificate le presenze agli Stati Generali. Molti i Sindaci del Territorio che hanno portato il loro contributo e diverse sono le adesioni di esponenti presenti a nome di Enti e Associazioni. Fra questi: Raffaele Puoti (presidente di Confagricoltura Caserta), Francesco Geremia (presidente della Confederazione Nazionale Artigiani Campania), Enrico Migliaccio (presidente di RisBufala), Corrado Martinangelo (presidente nazionale di Agrocepi), Michele Zannini (presidente di ACLI Terra Caserta), Lino Martone (presidente del SIAAB), i presidenti delle Associazioni e Movimenti degli Allevatori costituenti il Coordinamento (Associazione Amici della Bufala, Associazione Tutela Bufala Mediterranea, Lega Bufalina, Altragricoltura e SIAAB), i rappresentranti di CGIL, FLAI CGIL, CISL e UIL.< br>Tanti i giovani al lavoro nelle campagne del Basso Volturno per preparare l’evento e per coinvolgere il territorio, cosi come tanti stanno lavorando a predisporre le condizioni operative per sviluppare l’iniziativa.

La giornata ha avuto l’obiettivo di sostenere le proposte presentate alla Regione per “Cambiare Verso al Piano di gestione della Brucellosi e della TBC bufalina passando alla prevenzione con al centro la vaccinazione, l’autocontrollo e le misure di tutela e rilancio del territorio, dell’ambiente e della filiera”. Proposte che il Coordinamento Unitario sta confrontando con l’Assessore all’Agricoltura e che, nella Terza Assemblea degli Stati Generali verificherà pubblicamente anche con altre forze e realtà in un dibattito aperto.

I partecipanti si sono radunati a Borgo Appio (frazione di Grassanise) con concentramento di mezzi (trattori ed altri mezzi di lavoro). Nello spazio antistante la Chiesaè stato letto il documento con le proposte presentate alla Regione dagli allevatori per essere adottato prima che un centinaio di trattori predisposti in colonna ha raggiunto Casal di Principe.